9/11 - Amikor az ikertornyok leomlottak

Tizenöt év telt el a 2001. szeptember 11-i New York-i és washingtoni terrortámadások óta. Az Egyesült Államok elleni al-Kaida-csapás sokkját azóta sem heverte ki sem Amerika, sem a világ. Fanatikus öngyilkos merénylők utasszállító gépeket használtak fegyverként, a nemzetközi pénzügyi világ központja, s az amerikai politikai hatalom szimbólumai kerültek a célkeresztbe. A 9/11-es terrorcsapás történelmi vízválasztó lett, azon a szeptemberi reggelen mintha véget értek volna a boldog békeidők.