Még el se oszlott a Világkereskedelmi Központ összeomlásakor felszállt porfelhő a 2001 szeptember 11-i terrortámadás után, már hemzsegtek az online térben az összeesküvés-elméletek. Azóta pedig csak nőtt, nem csökkent a teóriagyártók száma. A történtek kivizsgálására létrehozott 9/11-es Bizottság, az amerikai kormányzati szervek és szakértői csoportok átfogó vizsgálatai egyaránt cáfolták, hogy a háttérben bármiféle titkos ármánykodás állt volna.
New York polgármestere, Zohran Mamdani több mint 170 ezer oldalnyi bizalmas dokumentumot hozott nyilvánosságra, amelyek azt mutatják, hogy a hatóságok félrevezették az embereket a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után: súlyos légszennyezés történt, amivel azóta legkevesebb 44 ezer daganatos megbetegedés hozható összefüggésbe.
Tizenöt év telt el a 2001. szeptember 11-i New York-i és washingtoni terrortámadások óta. Az Egyesült Államok elleni al-Kaida-csapás sokkját azóta sem heverte ki sem Amerika, sem a világ. Fanatikus öngyilkos merénylők utasszállító gépeket használtak fegyverként, a nemzetközi pénzügyi világ központja, s az amerikai politikai hatalom szimbólumai kerültek a célkeresztbe. A 9/11-es terrorcsapás történelmi vízválasztó lett, azon a szeptemberi reggelen mintha véget értek volna a boldog békeidők.