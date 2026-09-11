9/11: Negyedszázad elteltével sem koptak el a konspirációs elméletek

terrortámadás;összeesküvés-elmélet;ikertornyok;World Trade Center;

2026-09-11 15:15:00 CEST

Még el se oszlott a Világkereskedelmi Központ összeomlásakor felszállt porfelhő a 2001 szeptember 11-i terrortámadás után, már hemzsegtek az online térben az összeesküvés-elméletek. Azóta pedig csak nőtt, nem csökkent a teóriagyártók száma. A történtek kivizsgálására létrehozott 9/11-es Bizottság, az amerikai kormányzati szervek és szakértői csoportok átfogó vizsgálatai egyaránt cáfolták, hogy a háttérben bármiféle titkos ármánykodás állt volna.

A legfantáziadúsabb elméletekkel elsőként a 9/11 Truth (Igazság) mozgalom tagjai álltak elő, váltig állítva, hogy az emberek elől eltitkolták a tényeket. Hitelességüket egyesek szerint erősíti, míg mások szerint épp ellenkezőleg, gyengíti , hogy a COVID-19 terjedéséről és a vakcina hatékonyságáról hasonlóan kétkedő álláspontot képviseltek.

Szintén jelentős népszerűségnek örvend köreikben a QAnon – amelynek követői többek között abban hisznek, hogy a támadásokért az amerikai „Deep State”, azaz a mélyállam volt a felelős.

A teóriák mind abból indulnak ki, hogy az amerikai kormány maga rendezte meg a támadásokat, vagy előre tudott róluk, és szándékosan hagyta, hogy bekövetkezzenek. A globális politikai elit terve szerintük az volt, hogy a támadásokra hivatkozva korlátozni akarja a polgári szabadságjogokat, és így akarja megteremteni az autoriter világkormányt.

Érveik közül az, miszerint „a repülőgép-üzemanyag nem képes megolvasztani az acélgerendákat”, azt sugallja, hogy a World Trade Center ikertornyait előre bekészített robbanóanyaggal semmisítették meg. Azaz az amerikai kormány aláaknázta az épületeket.

Azonban a becsapódó repülőgépek súlyosan megrongálták mindkét torony tartóoszlopait, és a tűzvédelmi burkolat jelentős hányadát is leszakították. A tüzek emellett egyes helyeken elérték az 1000 Celsius-fokot is, ami az acélszerkezetek deformálódásához, majd végül az épületek összeomlásához vezetett.

A World Trade Center 7-es épület, az ikertornyok melletti 47 emeletes felhőkarcoló összeomlásáról hasonló vélekedések láttak napvilágot annak ellenére, hogy ott – többek között – a CIA, a Védelmi Minisztérium és a Vészhelyzet-kezelési Hivatal irodái működtek. A 7-es épület órákkal az ikertornyok után omlott össze úgy, hogy nem csapódott bele repülőgép, és közvetlenül egyáltalán nem támadták meg. A Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (National Institute of Standards and Technology) 2008-ban zárta le hároméves vizsgálatát. Arra a következtetésre jutott, hogy az épület a közeli északi torony összeomlásából származó törmelékek közel hétórás égése miatt gyulladt ki és ez vezetett az épület összeomlásához.

A sajtó is ludas – vallották a rémhírterjesztők, mert kritikátlanul mindent átvettek és például World Trade Center 7 összeomlását a BBC egyik tudósítója, Jane Stanley élő adásban jelentette be, miközben az épület láthatóan még mögötte állt. A tudósító azonban a várható összeomlásról beszélt.

Más elmélet szerint a Pentagont egy amerikai rakéta találta el a kormány által megszervezett összeesküvés részeként, és az épületen keletkezett rés túl kicsi ahhoz, hogy azt egy utasszállító repülőgép okozhatta volna. Az Amerikai Építőmérnökök Társasága igyekezett ezt cáfolni: a Boeing 757 egyik szárnya a földnek csapódott, míg a másik a Pentagon épületével való ütközéskor leszakadt. Így lett kicsi a külső falon keletkezett lyuk.

A United Airlines 93-as járata eközben a pennsylvaniai Shanksville közelében zuhant le, miután az utasok megpróbálták visszavenni az irányítást a gép felett a gépeltérítőktől. Természetesen erre is alkottak teóriát: a repülőgépet egy fehér színű business jet (üzleti repülőgép) lőtte le, amely egy közeli repülőtér felé tartott.

Az igaz, hogy Dick Cheney, az akkori alelnök később önéletrajzában írt arról, hogy az ikertornyok elleni támadás után azonnal utasítást adott minden olyan kereskedelmi repülőgép lelövésére, amelyről úgy vélték, hogy eltérítették. Ám kiderült, hogy a 9/11-es Bizottság jelentése szerint a támadást követő káoszban és zűrzavarban az utasítást nem továbbították a vadászpilótáknak.

Egy másik, szintén hamis elmélet szerint egyetlen zsidó ember sem halt meg a támadásokban, mert a World Trade Centerben dolgozó 4000 zsidó munkavállalót előre figyelmeztették, hogy aznap ne menjenek be dolgozni. Ebből aztán arra következtettek, hogy a támadásokat az izraeli kormány hajtotta végre annak érdekében, hogy rávegye az Egyesült Államokat az ő regionális ellenségei megtámadására. Ezek szerint a globális zsidó elit sem maradt ki azok közül, akik ezzel az akcióval akarták átvenni a világ eseményei feletti ellenőrzést.

A World Trade Center 2071 halálos áldozata közül 119-ről derült ki, hogy zsidó volt, és további legalább 72 áldozatról vélték ugyanezt. Ez az áldozatok 9,2 százalékát jelenti, ami a BBC Conspiracy Files című dokumentumfilmjéből derült ki, s ami nagyjából egyezik azzal a 9,7 százalékkal, amennyire a manhattani munkahelyükre naponta ingázó zsidók arányát becsülik.

Persze felmerülhetnek jogos kérdések. Legfőként az, hogy miért nem tudta a világ legerősebb légiereje elfogni a négy eltérített repülőgép egyikét sem?

A konspirálók szerint Dick Cheney arra utasította a hadsereget, hogy ne avatkozzon be, és ne próbálja meg elfogni a gépeket. (Maga az alelnök memoárjában ezt később megcáfolta.)

Egy elmélet szerint a repülőgépeket azonosító jeladókat kikapcsolták vagy megváltoztatták. Ráadásul aznap az amerikai légvédelmi parancsnokságon egy szokásos katonai gyakorlatsorozat is zajlott. Colin Scoggins légiirányító folyamatos kapcsolatban állt a hadsereggel, és nem tapasztalta, hogy ne reagáltak volna a jelzésekre, de azt elismerte, hogy problémás volt a kommunikáció a polgári légiforgalmi irányítás (FAA) és a légierő között. A hadsereg pedig elsősorban az óceán felől érkező, a hidegháborús fenyegetésekhez kapcsolódó támadások felderítésére volt berendezkedve.

Miért omlott össze az ikertorony?

Az összeesküvés-elméletek a mintegy 10 másodperc alatt bekövetkező gyors összeomlásra, a viszonylag rövid ideig tartó tüzekre – a World Trade Center 2-es tornya 56, az 1-es torony 102 percig égett –, és közvetlenül az összeomlás előtt hallott robbanásokra hivatkoznak.

A repülőgépek tartályaiból mintegy 38 ezer liter kerozin ömlött szét több emeleten, ami kiterjedt tüzet okozott. Az akár 1000 Celsius-fokos hőmérséklet hatására a födémek megereszkedtek, a külső oszlopok pedig meghajlottak, ami magyarázatot ad a „robbanásokhoz” hasonló hangokra is. A födémek zuhanni kezdtek, és olyan súllyal és erővel terhelték az oszlopokat, mi meghaladta tartóképességüket. Nem árt megjegyezni, hogy az irányított robbantásokat szinte mindig az alsóbb szintekről felfelé hajtják végre, az ikertornyok összeomlása viszont felülről lefelé haladt.

Az American Airlines a Pentagon épületébe csapódott 77-es járatának pilótája felkészült lehetett, ügyesen manőverezett, viszont sokan ezt kétségbe vonták. Szerintük a gépet nem az al-Kaida terroristája vezette, hanem éppenséggel a Pentagon állt a támadás mögött.

A helyszínen megtalálták a repülési adatokat rögzítő fekete dobozokat is, és az FBI nyilvántartásba vette a repülőgép roncsait. Noha néhány videofelvételen kevés roncs látható, de több felvétel ennek épp az ellenkezőjét bizonyítja: valóban repülőgép-, és nem rakétaroncsokról volt szó. A gép repülési útvonalát pedig a közelben kidöntött lámpaoszlopok jelezték. Az ott talált maradványok alapján végzett DNS-vizsgálatokkal be tudták azonosítani az utasokat és a személyzetet is. Nem beszélve a szemtanúkról, akik látták, amint a repülőgép a Pentagonba csapódott.

Sok elmélet azt firtatta, hogy miért volt olyan kicsi a pennsylvaniai Shanksville mellett található becsapódási hely.

A konteók szerint a United Airlines 93-as járatát egy rakéta lőtte le, és a repülőgép a levegőben darabokra szakadt, a roncsok pedig nagy területen szóródtak szét. Azonban a pilótafülke előkerült hangrögzítője kétségkívül visszaigazolja, hogy az utasok tényleg fellázadtak a gépeltérítők ellen, akik ezt követően szándékosan a földbe vezették a repülőgépet. Ráadásul a Pentagon soha nem adott parancsot a légierőnek arra, hogy lője le a gépet.

Vagy húsz aktív konteó

A gyúlékony termit jelenlétére utaló hivatkozások sem ültek el. A hivatalos magyarázattal szemben szkeptikus kutatók a Ground Zero területén négy pormintát vizsgáltak, és bizton állítják, hogy ezekben termitet találtak. Szerintük nemcsak a WTC 7-es épületében, hanem az ikertornyokban is több tonnányi termitet és hagyományos robbanóanyagot helyeztek el. Becslések szerint mintegy 1,2 millió tonna építőanyag porlott szét a World Trade Center területén. A por kiterjedtebb vizsgálata során azonban a hivatalosnak elfogadott összegzés nem talált bizonyítékot sem termitre, sem robbanóanyagokra.