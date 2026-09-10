9/11: 25 év után derült ki, hogy becsapták Manhattant

terrortámadás;ikertornyok;Rudy Giuliani;World Trade Center;

2026-09-10 10:20:00 CEST

New York polgármestere, Zohran Mamdani több mint 170 ezer oldalnyi bizalmas dokumentumot hozott nyilvánosságra, amelyek azt mutatják, hogy a hatóságok félrevezették az embereket a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után: súlyos légszennyezés történt, amivel azóta legkevesebb 44 ezer daganatos megbetegedés hozható összefüggésbe.

„Az emberek azért betegedtek meg, mert vakon bíztak vezetőikben” – mondta ki New York polgármestere az emlékezés évfordulója előtt, a bombaként robbanó hír nyomán szervezett sajtótájékoztatón, ahol Zohran Mamdani képviselőkkel vette körbe magát és szót kapott Jon Stewart humorista is.

25 évvel ezelőtt az al-Kaida terrortámadása során eltérített utasszállító repülőgépek rombolták le a Világkereskedelmi Központ New York-i ikertornyait, Washingtonban súlyosan megrongálták a Pentagont, a negyedik gép pedig a pennsylvaniai Shanksville közelében zuhant le. Több mint 3000 ember vesztette életét a reggel 9 órakor indított támadássorozatban.

„Méreg volt a levegőben, a talajon, az ablakpárkányokon, a légkondicionáló berendezésekben, és belepte a háziállatokat meg a ruhákat is – és hónapokig ott maradt”

– mondta az Amerikában a Comedy Centralon futó, rendkívül népszerű The Daily Show sztárja, Jon Stewart. „Mindenki tudta. Most már teljesen világos, hogy a város is tudta.”

A The New York Times átvizsgálta a dokumentumokat és a következő megállapításokat tette közzé:

A szeptember 11-ét követő napokban az Alsó-Manhattanben a levegőbe jutott azbesztpor szintje meghaladta a veszélyesnek minősített határértékeket.

Még novemberben is kimutatták a levegőben a rákkeltő benzol koncentrációját.

Egy Alsó-Manhattanben élő nő 2002 februárjában levelet írt a Környezetvédelmi Minisztériumnak, amelyben részletesen beszámolt a hatóságok által elkövetett hanyagságról, amikor a most már Ground Zerónak nevezett helyen és környékén keletkezett szennyező anyagokat gondatlanul takarították el.

Az Asbestos.com gyűjtőoldal szerint a támadásokat követően mintegy 410–525 ezer ember volt kitéve a mérgező pornak, köztük mintegy 90 ezer mentési és helyreállítási munkát végző dolgozó.

A Világkereskedelmi Központ károsultjainak egészségügyi nyilvántartása szerint 2025-ig több mint 44 ezer embernél diagnosztizáltak a szeptember 11-i szennyezésekkel összefüggésbe hozható daganatos megbetegedést, és több mint 63 ezren szenvedtek egyéb egészségügyi problémától.

A dokumentumokat tavaly fedezték fel 68 dobozban az önkormányzati hivatalban. Számos pert is indított az ügyben önkéntesként dolgozó Jon Stewart segítségével a 9/11 Health Watch érdekvédelmi szervezet. Létrehozták az áldozatok kártérítési alapját, amely a mostani leleplezés után további károsultak jelentkezésére számíthat.

Akkoriban Rudy Giuliani polgármester a támadásokat követően többször is azt állította, hogy a levegő biztonságos. Ő azóta Donald Trump „jobbkeze” lett, és azt a konspirációs elméletet terjesztette, amely szerint a demokraták elcsalták a 2020-as elnökválasztást. Állítása szerint akkor a a jelenlegi elnöknek kellett volna beköltöznie a Fehér Házba. A 2001-ben még „Amerika polgármestereként” emlegetett Giulianit ma szégyen és szánalom övezi, amit nem is nagyon tudott feldolgozni, később súlyos alkoholproblémával küszködött.

Giuliani utódja Michael Bloomberg 2002 februárjában szintén félrevezető megállapításokat tett:

„Minden eddig elvégzett vizsgálat azt mutatja, hogy a levegő minősége az elfogadható határértékeken belül van. Azt hiszem, vannak, akik egyszerűen soha nem akarják ezt elhinni.”

A sajtótájékoztatón Mamdani így összegezte a történteket: több ember halt meg a szeptember 11-éhez kapcsolódó betegségek következtében, mint ahányan a támadás napján életüket vesztették.

„Kormányzatok sora hagyta figyelmen kívül azokat, akik válaszokat és egyértelműséget követeltek. Mi nem fogjuk ezt tenni” - jelentette ki New York polgármestere.

A Daily Show műsorvezetője, Jon Stewart többször jelent meg az amerikai kongresszus bizottsági meghallgatásain, ahol a mentési munkálatokban részvevők érdekeit védte, akiknél az évek során egyre súlyosabb betegségek ütköztek ki. Ironikusan így fogalmazott: csak 25 évig sikerült eltitkolniuk a bajt.

Az X közösségi platformon ez jelent meg Giuliani profilja alatt : „Az EPA (környezetvédelmi hivatal) azt mondta, hogy biztonságos. Hibáztak. Senki nem tussolt el semmit. Giuliani is tüdőbeteg, ami a 9/11-hez köthető, ahogy sok más embernél, mert nem lehetett megakadályozni abban, hogy segítsen az embereknek” - védték meg vélhetően egykori munkatársai az expolgármestert.