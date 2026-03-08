Nem a szeretet, hanem a minta hiányzik a mélyszegénységben élő családoknál, mondja az InDaHouse egyesületet vezető Benkő Fruzsina. Ő és csapata sem bírálja a borsodi cigány közösségek gyermeknevelési szokásait, csupán megmutatja nekik, hogy mi szolgálja egy baba fejlődését. Azok az anyák, akik megszívlelik a tanácsokat, értik, miért fontos a közös mondókázás.
Négy borsodi település 233 gyerekét oktatja, fejleszti 200 utazó és ugyanennyi távolról dolgozó önkéntes Benkő Fruzsina irányításával. Az InDaHouse alapítója és vezetője szerint a társadalmi rasszizmus tönkreteszi ezeknek a gyerekeknek a jövőjét. Ezen akar az egyesület változtatni. A környéken a közmunkán kívül alig van munkalehetőségük a szülőknek, a gyerekek pedig már hatévesen többéves lemaradással kezdik az iskolát. Az egyesület segítsége nélkül orvoshoz sem jutnak el. Most egy hétszemélyes autóra gyűjtenek, amivel a foglalkozásokra és orvosi vizsgálatokra szállítanák a gyerekeket.
Civilek küzdenek azért, hogy az ország legszegényebb részein segítsék eloszlatni az álhíreket és legyűrni vakcinától való félelmet. Elkísértük őket a fügödi romatelepre.