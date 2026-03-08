„Nem adok puszit, én sem kaptam soha” – Olvasni, játszani és szeretni tanítja a roma gyerekeket egy egyesület Borsodban

Négy borsodi település 233 gyerekét oktatja, fejleszti 200 utazó és ugyanennyi távolról dolgozó önkéntes Benkő Fruzsina irányításával. Az InDaHouse alapítója és vezetője szerint a társadalmi rasszizmus tönkreteszi ezeknek a gyerekeknek a jövőjét. Ezen akar az egyesület változtatni. A környéken a közmunkán kívül alig van munkalehetőségük a szülőknek, a gyerekek pedig már hatévesen többéves lemaradással kezdik az iskolát. Az egyesület segítsége nélkül orvoshoz sem jutnak el. Most egy hétszemélyes autóra gyűjtenek, amivel a foglalkozásokra és orvosi vizsgálatokra szállítanák a gyerekeket.