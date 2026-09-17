Az áprilisi választás óta nőtt a külföldi befektetők érdeklődése a magyar ingatlanpiac iránt, az idén így jó eséllyel elérhető lehet az 1 milliárd eurós befektetési volumen. A magyar ingatlanfejlesztéseket a müncheni EXPO REAL ingatlanpiaci szakkiállításon mutatják be, október elején, a nemzetközi üzleti világnak.
Nem minden befektetés jó üzlet, a Nyugat-Balkánon Dubajból és immár Washingtonból is érkező úgynevezett korrozív tőke a kutatók szerint sok kárt okozhat.
Egy állami pénzintézet is garanciát vállal a luxusberuházásban.
Egyelőre nincs kereslet újabb irodaházakra, a plázastop hatásait viszont meg kellene vizsgálni. A nagy nemzetközi intézményi befektetők hiányoznak a magyar ingatlanpiacról, de olyan termék, hogy bérház sincs - mondta Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesület elnöke. Ami az Otthon Startot illeti, szerinte valahol azért kellene hangsúlyozni, hogy minden első lakást vásárlónak az életben csak egy ilyen lehetősége van, és ne kapkodjon, döntse el, hogy mire lövi el az egyetlen töltényét. Interjú.
A tárgyalások állítólag már zajlanak, az érintett önkormányzatok egyelőre nem tudnak semmiről.
A bíróság vasárnap elrendelte az előzetes letartóztatását annak a mintegy százmillió forintos csalással gyanúsított zalaegerszegi férfinak, akit pénteken, tizenkét évi bujkálás után szállítottak haza Ausztráliából.
Százmilliókat nyerhettek Giró-Szász Andrásék egy belvárosi ingatlanüzleten. Az V. kerületi önkormányzat ugyanis az értékesítés előtt 25 százalékkal levitte az eladási árat az ingatlanválságra hivatkozta – írta a Blikk.