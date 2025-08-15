„Hátravinni, agyonlőni” – Magyar Péter megölésére buzdított egy internetes kommentelő

gyanúsítás;börtönbüntetés;halálos fenyegetés;kommentelés;Magyar Péter;internetes agresszió;

2025-08-15 16:36:00 CEST

A Tisza Párt elnökének augusztus elejei Békés megyei fórumát hirdető posztjához kommentelt a gyanúsított, akit még aznap elfogtak a rendőrök, és fegyvereket is lefoglaltak tőle.

Politikust fenyegetett egy 46 éves Békés vármegyei férfi, internetes agresszióval gyanúsítja a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) – írja a police.hu. Konkrétan a Tisza Párt elnökének szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatt olyan komment jelent meg augusztus 3-án este, amely Magyar Péter életének kioltására buzdított. – A KR NNI kibernyomozói a feljelentés napján – azaz augusztus 12-én – soron kívül azonosították a „Hátravinni, agyonlőni!!” hozzászólást író felhasználót. A készenléti rendőrök még aznap elfogták a 46 éves férfit – derült ki a közleményből.

A kommentelő bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is kutatást tartottak a KR NNI szegedi osztályának nyomozói. Otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak. Ezeket szakértő vizsgálja. Előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt. A gyanúsított a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.

A rendőrség elhívta a figyelmet arra, hogy minden ilyen és ehhez hasonló ügyet komolyan vesz, és eljár minden olyan posztolóval, illetve kommentelővel szemben, aki erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekményre utaló szándékot fejez ki. – Ezért óva intünk mindenkit a felelőtlen és meggondolatlan kommenteléstől. Legyünk tisztában azzal, hogy tetteinknek – még, ha az interneten történik is – súlyos következményei lehetnek – figyelmeztettek.

Felhívták a figyelmet, hogy a büntető törvénykönyvben ez évtől hatályos az internetes agresszió törvényi tényállása, amit szó szerint idéztek is: „Aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”