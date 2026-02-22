Vidéki feszültségek.
Csalódást okozott a szakembereknek az ipari termelés októberi értéke, amely 2,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ismét bebizonyosodott, hogy a sokak által iránymutatónak tartott beszerzésimenedzser-index csődöt mondott, ugyanis javuló teljesítményt jelzett előre szeptemberben és októberben is, amit azonban az élet ezúttal is felülírt.
Nagyravágyó iparosításba kezdene a kormány az Irinyi-terv alapján. A dokumentum ugyan még nem látott napvilágot, de Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a főbb elveket már megosztotta a nyilvánossággal. Szakemberek szerint viszont ez a terv is mára elfeledett elődei - például a vidékfejlesztést szolgáló Darányi Ignác Terv - sorsára juthat.