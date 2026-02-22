Erőltetett iparosítás

Nagyravágyó iparosításba kezdene a kormány az Irinyi-terv alapján. A dokumentum ugyan még nem látott napvilágot, de Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a főbb elveket már megosztotta a nyilvánossággal. Szakemberek szerint viszont ez a terv is mára elfeledett elődei - például a vidékfejlesztést szolgáló Darányi Ignác Terv - sorsára juthat.