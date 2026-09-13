Félmillió négyzetméternyi iroda áll üresen Budapesten és agglomerációjában, miközben lakhatási válság van

Nemrég még a home office elterjedésével párhuzamosan kiürült irodaházak, most pedig az állami hivatalokra szabott, de a költözés lefújása miatt üresen maradó Bosnyák téri irodakomplexum kapcsán merül fel a kérdés, hogy mit lehet kezdeni a nehezen megtölthető irodaházakkal. A funkcióváltás, vagyis az irodák lakóépületté alakítása kézenfekvő lépésnek tűnik akkor, amikor Budapesten és agglomerációjában félmillió négyzetméternyi iroda áll üresen, miközben lakhatási válság van.