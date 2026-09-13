Nemrég még a home office elterjedésével párhuzamosan kiürült irodaházak, most pedig az állami hivatalokra szabott, de a költözés lefújása miatt üresen maradó Bosnyák téri irodakomplexum kapcsán merül fel a kérdés, hogy mit lehet kezdeni a nehezen megtölthető irodaházakkal. A funkcióváltás, vagyis az irodák lakóépületté alakítása kézenfekvő lépésnek tűnik akkor, amikor Budapesten és agglomerációjában félmillió négyzetméternyi iroda áll üresen, miközben lakhatási válság van.
Nyolc éve nem fordult elő olyan, mint 2025 második negyedévében: egyetlen új irodaházat sem adtak át a fővárosban.
Az NGM állítja, hogy az állam jó áron jut új, modern és fenntartható irodakomplexumokhoz, sőt a beruházás hozzájárul a zöldpolitikai célok teljesítéséhez is.
November végéig több mint 15 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki, ami jóval meghaladja a pandémia előtti évekre, 2017, 2018 és 2019 egészére vonatkozó 13-14 ezres szintet.
Fekete Zoltán, az alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy az alapítványok összesen 25,2 milliárd forintot költenek a négy irodaház megvásárlására. A fővárosban 3, Debrecenben pedig 1 irodaházat vesznek - írja az Index