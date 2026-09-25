Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása

Zugló;csődeljárás;Bosnyák tér;következmények;Stratégiailag kiemelt jelentőségű cég;irodaházak;Bayer Construct;Magyar Péter;

2026-09-25 09:44:00 CEST

A Bosnyák téri irodaházak beruházójának csődeljárását a kormány szeptember elején stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette. Magyar Péter a 300 milliárdos irodabiznisz kapcsán azt üzente Tiborcz István üzlettárásának, a Bayer tulajdonosának, Balázs Attilának, hogy vége van a közpénzek zabrálásának.

Szeptember 25-én, pénteken elindult a Bayer Construct Zrt. csődeljárása – írja a Telex a Fővárosi Törvényszék közleménye alapján. A többi között a Bosnyák téri irodaház-komplexum építtetőjéről, a Tiborcz István üzlettársa, Balázs Attila tulajdonában álló cégről a közlemény azt írta, hogy ettől a naptól „az adóst 6 hónapra fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére, de ez alól kivétel például a munkabér”. A bíróság kirendelte vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t, amely nyilvántartásba veszi az adóssal szembeni követeléseket és figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét, valamint közreműködik a hitelezőkkel történő egyezségkötés előkészítésében.

A bíróság kiemelte, a hitelezők a fennálló követeléseiket a pénteki naptól kezdődően 30 napon belül, illetve a pénteki napot követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a nyilvántartásba vételi díj befizetésével együtt, amit a vagyonfelügyelő bankszámlájára kell utalni. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor és igazolásnak nincs helye.

A Bayer csődeljárás iránti kérelme augusztus 26-án érkezett meg a Budapest Környéki Törvényszékre. Ezt követően a kormány a szeptember 4-i rendeletével stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a csődeljárását. Az ügy ezzel átkerült a Fővárosi Törvényszékre, mert ez a bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel a stratégiailag kiemelt csődeljárásokban. Az iratok szeptember 24-én érkeztek meg a Fővárosi Törvényszékre. A kormány bejelentésekor Magyar Péter a Facebookon üzent a Bosnyák téri 300 milliárdos irodabiznisz kapcsán Tiborcz Istvánék üzleti körének, azon belül is a Bayer Construct-nak és Balázs Attilának: vége van a közpénzek zabrálásának.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy miután az új kabinet elállt az Orbán-kormány által kötött százmilliárdos szerződésektől, a Bayer Construct Zrt. és a Bosnyák téri NER-beruházásra létrehozott projektcég, a ZVK Development Kft. egymást követő napon csődvédelmet kért. A Népszava még augusztusban írta meg, hogy trükközés lehet a Bayer Construct által kezdeményezett csődeljárás, amelynek célja az lehet, hogy a Magyar-kormány mégis megvegye azokat az irodaházakat, amelyekért az Orbán-kormány több száz milliárd forintot tervezett eltapsolni. Később arról is beszámoltunk, hogy Zugló önkormányzata pert indít az építtetők ellen, mert szerintük nem teljesítették a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződésben vállaltakat, ezért 2,95 milliárd forintra tartanak igényt. A Bayer viszont csak másfél milliárd forintos kötelezettséget ismer el, mert állítják, hogy időközben kerületi iskolaudvarokat újítottak fel.