A Charlie Hebdo-t nem nyomta le a terror - Irodalmi díjat alapít

Irodalmi díjat alapít diákoknak a Charlie Hebdo, az elismerést egy adott témára írt leghumorosabb szöveg érdemelheti ki - jelentett be hétfőn a francia szatirikus hetilap. A Charlie Hebdo irodalmi díjára minden franciául író 12 és 22 év közötti fiatal pályázhat, bárhol is él a világban. Az idei első pályázat témája: És mi lenne, ha az érettségit mással helyettesítenénk?