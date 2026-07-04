Nekem ezt a könyvet kellett megírnom, hogy az életem igazolást nyerjen – mesélte a Népszava Nyitott mondat című mellékletének 2025 decemberében az író.
A német nyelvterület egyik legfontosabb irodalmi versenyének elismerését nyerte el hétvégén Tóth Kinga költő.
A londoni székhelyű fejlesztési bank hetedik alkalommal átadott kitüntetését A vége című regényével érdemelte ki az író-fotográfus, aki a díjátadó után angol fordítójával együtt nyilatkozott lapunknak. Örül, mert ez az elismerés minden kortárs magyar írónak, az egész magyar irodalomnak tesz jót.
Jókai Mór kezének márványból készített, arannyal bevont másolatát – a Jókai-díj tárgyiasult formáját – idén február végén Veres Tamás író, költő vehette át. A Hogyan legyünk boldogok? című novelláskötet ceglédi szerzőjével beszélgettünk.
A lélek legszebb éjszakája című novelláskötetével Jászberényi Sándor kapta a Libri irodalmi díjat hétfőn este Budapesten. A Libri irodalmi közönségdíjat Világkép című könyvéért Kepes András vehette át - közölte a könyvkereskedelmi vállalat.
A Libri Könyvkereskedelmi Kft. által 2016-ban alapított díj az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza. A 2016-ban megjelent, a díj követelményeinek megfelelt 132 tény- és szépirodalmi könyvből 88 neves közéleti személyiség szavazata alapján alakult ki a 10-es lista, amire a zsűri és a közönség is szavaz.
Irodalmi díjat alapít diákoknak a Charlie Hebdo, az elismerést egy adott témára írt leghumorosabb szöveg érdemelheti ki - jelentett be hétfőn a francia szatirikus hetilap. A Charlie Hebdo irodalmi díjára minden franciául író 12 és 22 év közötti fiatal pályázhat, bárhol is él a világban. Az idei első pályázat témája: És mi lenne, ha az érettségit mással helyettesítenénk?
Kína egyik legrangosabb irodalmi díjának tisztaságát látja veszélyben az országos írószövetség, és a visszaélések, a korrupció gyanújának elkerülésére a néhai politikus-íróról, Mao Tunról elnevezett elismerés odaítélésének szigorú ellenőrzését kezdeményezte.