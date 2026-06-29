Díjat nyert a német nyelvterület egyik legfontosabb irodalmi versenyén Tóth Kinga költő

költészet;irodalmi díj;német nyelv;Tóth Kinga;

2026-06-29 08:35:00 CEST

A német nyelvterület egyik legfontosabb irodalmi versenyének elismerését nyerte el hétvégén Tóth Kinga költő.

Az elmúlt napokban rendezték meg az osztrák, német és svájci nyelvterület kiemelt irodalmi versenyét az ausztriai Klagenfurtban. Ennek része egy maratoni, napokig tartó felolvasás is, amelyen a meghívott szerzők saját, eddig kiadatlan prózájukat tárják a nagyközönség és a zsűri elé. Tóth Kinga Brigitte Schwens-Harrant osztrák irodalomkritikus meghívására indult a versenyen, amelynek egyik legfontosabb elismerését, a Kelag-díjat egy, többek között az identitásról, nyelvről, elvándorlásról szóló, OstblockMädl (Keleti blokk lánya) című művéért nyert el. Tóth Kinga nemcsak költő, műveinek épp annyira fontos része a vizuális és hangművészetet ötvöző performansz is.

A verseny kiemelt elismerését, az Ingeborg Bachmann-díjat és a közönségdíjat Lena Schätte német írónő vehette át Was wir tagen (Mit viszünk) című művéért, amely két túlsúlyos, kiközösített középiskolás lány barátságát és boldogulását meséli el. A díj hivatalos közleménye szerint Brigitte Schwens-Harrant méltatta Tóth Kinga művészetét: az irodalomkritikus szerint aki valaha olvasta, az soha nem fogja elfelejteni. „Vissszaadja a nőknek a hangjukat.” – tette hozzá. A közlemény szerint Tóth Kinga nem számított az elismerésre, de most már „nagyon jól” érzi magát. A költő még napokkal a verseny előtt úgy nyilatkozott lapunknak, eleve egy fejlődési lehetőségként és megtiszteltetésként gondol már csak arra is, hogy magyar szerzőként részt vehet egy ilyen rangos eseményen. A versenyre írt művet a fesztivált megelőző napokban a szabályoknak megfelelően teljes rejtély övezi, így Tóth nem sokat árulhatott el róla lapunknak, de azt hozzátette, az identitás kérdései kiemelt fókuszt kapnak majd. A mű német nyelven a díj weboldalán olvasható.