Rangos német irodalmi díjat kapott Visky András Kitelepítés című regénye

Németország;regény;irodalmi díj;Visky András;

2026-07-04 17:05:00 CEST

Nekem ezt a könyvet kellett megírnom, hogy az életem igazolást nyerjen – mesélte a Népszava Nyitott mondat című mellékletének 2025 decemberében az író.

Visky András Kitelepítés című regényének német kiadása, a Die Aussiedlung kapta az Internationaler Literaturpreis elnevezésű díjat Németországban – jelentette be a szerző kiadója, a Jelenkor Kiadó szombaton a Facebook-oldalán.

Az elismerést a Haus der Kulturen der Welt (HKW) és a hamburgi Stiftung Elementarteilchen közösen ítéli oda kiemelkedő kortárs világirodalmi mű német fordításáért. A Kitelepítés német nyelven Tankó Tímea fordításában a Suhrkamp Verlag gondozásában jelent meg Die Aussiedlung címmel 2025 őszén.

A díjat Visky András és Tankó Tímea pénteken este vette át Berlinben, az ünnepségen a zsűri nevében Senthuran Varatharajah tamil származású német író mondott laudációt.

A díjról döntő zsűri indoklásában szerepel, hogy ritkán találkozni olyan könyvekkel, amelyekben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint Visky András Kitelepítés című regényében. „Családja sorsára az 1950-es évek Romániájában a szerző évtizedekig tartó keresés után megtalálta a tökéletes formát: a töredéket. 822 pont nélküli mondatban Visky a kényszer és a nélkülözés éveit a tábori ürességben a szeretet és a szabadság dicsőítő énekévé alakítja. Tankó Tímea csodálatosan gördülékeny és magabiztosan árnyalt fordításában a Kitelepítés a zörgő bürokratikus nyelvtől a szívdobbanások közötti csendig terjed” – fogalmazott a zsűri nevében Hannes Langendörfer műfordító.

Visky András a Népszava Nyitott mondat című mellékletének 2025 decemberében mesélt a Kitelepítésről. – Berlinben érzékeltem egyértelműen azt, hogy valami közvetlenebb olvasói viszony kezd kialakulni a könyvvel. Nagyon nagy számú közönség jött el, a levegőben lehetett érzékelni, hogy már elég sokan olvasták a regényt. Tankó Tímea fordításáról himnikus hangnemben beszéltek a környezetemben. (...) Nekem ezt a könyvet kellett megírnom, hogy az életem igazolást nyerjen. Nem gondoltam annak a lehetőségére, hogy ez a könyv németül, vagy esetleg más nyelveken is meg fog jelenni – mesélte akkor.