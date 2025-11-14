A Tisza Párt adventi hangulattal és forró teával vár mindenkit, míg a Fidesz, illetve a digitális polgári körök teljes izolációval, lezárt utcákkal, mindent eltakaró fekete fóliákkal készül.
Az „iso” kifejezés már márciusban megszületett, majd ahogy társultak hozzá a tipikus karanténtevékenységek, lett például „iso baking” (sütés), ami miatt felszaladnak a kilók, az „iso kilos”.
A járványhelyzet mindenki számára új állapotairól a mediátor nemcsak szakmai, hanem személyes tapasztalatait is megosztotta, sőt bármikor használható kommunikációs gyakorlatokat is mutatott.
Fenntartható kapcsolat kialakítására teremt lehetőséget a szociális távolságtartás; lett idő a személyiség megismerésére.
Négy órát kellene naponta emberek között tölteni. Ennek hiányát már lehet érezni, de hosszú távú következményei is lehetnek.