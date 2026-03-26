Az állami alkalmazott kormánytisztviselők a járási hivatal szerint szabadságon voltak, azonban a kiszivárgott jelenléti ívek alapján aznap dolgoztak, legalábbis papíron.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a támadó ismeretlen anyaggal öntötte le hátulról, a kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget.
Hivatali vesztegetés bűntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség az egyik megyei járási hivatal osztályvezetőjét, aki pénzért cserébe adatokat szolgáltatott ki a földhivatali nyilvántartásból - tájékoztatott a főügyészség vezetője hétfőn.
Átgondolatlan és a szakmai színvonalat, sok esetben akár a lakosság biztonságát is veszélyeztető lépésnek tartják több ágazat szakértői a 73 háttérintézmény megszüntetését, amit csütörtökön jelentett be a kancelláriaminiszter. Sok hivatal vezetője még abban reménykedik, jó Fideszes kapcsolatai megmenthetik a székét a végleges februári kormánydöntés előtti tárgyalásokon.
A jegyzők helyett a járási hivatalok adják ki az építési engedélyt, a családi házak építéséhez elegendő lesz a terv hatóság általi tudomásul vétele és újra lesznek típustervek is - egyebek mellett ezeket tartalmazza az építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.