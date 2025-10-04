Milyen a jó jelszó?

Már egyfajta rituálé lett, hogy egy e-mailben arra kérik a számítógép gazdáját, hogy cserélje ki a jelszavát minden behatolási kockázat elhárítására. Hogy az új jelszót meg tudják jegyezni, az emberek nagy része csak egy betűt, vagy egy számot tesz hozzá, de néha ez is elegendő, hogy megzavarja, és a következő belépésnél a rendszer egyszerűen kilövi néhány sikertelen próbálkozás után.