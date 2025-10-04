A közoktatás minden iskolájában használt informatikai rendszer fejlesztői jelszóváltoztatásra kérik a szülőket.
Jelszó kétféle létezik. Olyan, amelyiket kórusban, skandálva lehet kiabálni, és olyan, amelyet csak kiadnak.
Vasárnapi programként szülők, diákok, gyerekek ragadtak krétát Csongrád-Csanád megye székhelyén, jelezve, hogy nem félnek, és tényleg elegük van.
Egy orosz internetes fórumra felkerült egy lista elképesztő mennyiségű lopott felhasználónévvel és jelszóval, amelyek közül több százezer egyértelműen magyar felhasználóké – szúrta ki az Index.hu az IT-biztonsággal foglalkozó Kiberblogon.
Már egyfajta rituálé lett, hogy egy e-mailben arra kérik a számítógép gazdáját, hogy cserélje ki a jelszavát minden behatolási kockázat elhárítására. Hogy az új jelszót meg tudják jegyezni, az emberek nagy része csak egy betűt, vagy egy számot tesz hozzá, de néha ez is elegendő, hogy megzavarja, és a következő belépésnél a rendszer egyszerűen kilövi néhány sikertelen próbálkozás után.
Egy észt fájlmegosztóra került ki nemrég tizenötezer magyar gmail fiók felhasználóneve és jelszava. Azóta az is kiderült, hogy a Budapest Sportiroda (BSI) rendszerébe törtek be még februárban és a futóversenyek regisztrációjához használt címek kerültek ki most a világinternetre- írja a Nyugat.hu.