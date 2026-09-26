Orbán már nem ígér pénzt

Nem bízik már az eddig kormánybarát médiumok lojalitásában Orbán Viktor, ezért a jövőben nem számít a "támogatásukra" sem, a Fidesz inkább a közmédiára támaszkodna. Több forrás szerint az érintett médiumok vezetőivel ezt múlt pénteken maga a kormányfő közölte, amit a Heti Válasz főszerkesztője meg is erősített. Ezzel új fejezet nyílt a Simicska-Orbán konfliktusban, különösen, hogy ma már egyértelmű: az állami propagandára állított M1-el szemben az üzletember középre pozicionálná a Hír Tv-t.