Az amerikai elnök a független médiumok helyett az őt támogató, jobboldalhoz köthető csatornákat hívta meg.
Sokadik alkalommal fordult segítségért a magyar kormánypropaganda a Kreml valamelyik dezinformációkat terjesztő oldalához. A Magyar Idők pénteki címlapján hatalmas betűkkel "sorosozik", miközben egy orosz propagandaoldalra hivatkozik.
Az MSZP tudni akarja, hogy halad Andy Vajna régóta halogatott nemzetbiztonsági átvilágítása. Bagóné Borbély Ildikó szerint ugyanakkor szükség van egy vagyonosodási vizsgálatra is, hiszen a filmügyi kormánybiztos meggazdagodása már-már "meseszerű". Eközben Vajna és Habony Árpád keményen dolgozik a kormánypárti média építésén, hiszen Orbán őszre teljes harckészültségbe állna Simicska Lajos ellen. A tanácsadó összel új hírportált indít, de állítólag az Origóért is versenyben van - több más médiacéggel egyetemben.
Május elsejétől olcsóbb lett Orbán "irányadó lapja", a Napi Gazdaság. A napilap múlt héten még 340 forintba került, mától azonban mindössze 180 forintért, még a Magyar Nemzet áránál is olcsóbban vásárolhatjuk meg az újságárusnál. Csermely Péter, a lap főszerkesztője azzal magyarázta az árzuhanást, hogy jelentősen szeretnék növelni az olvasók számát.
"Kibékíthetetlen, feloldhatatlan, nincs kompromisszum" - így jellemezte konfliktusát Simicska Lajossal a kormányfő az Echo Tv-ben, ahol több mint egy év után jelent meg és adott maratoni interjút Bayer Zsoltnak. Orbán Viktor a tévét immár azon kevés "megmaradt" kormánybarát médiumhoz sorolta, amely még segíteni tud a Fidesznek, miközben szavazóik fejében szerinte a lojális média hiánya "tájékozódási zavart" keltett. Ám Orbán szerint a Napi Gazdaság ezt majd helyre teszi, ehhez pedig a már-már szélsőjobboldali üzeneteket is kijelölte.
A polgári berendezkedés megteremtésének időszakát éljük - mondta Orbán Viktor kormányfő az Echo TV Mélymagyar című, pénteken sugárzott műsorában. Ebben arról is beszélt, "tájékozódási zavar" van a jobboldalon, mert elveszítették a médiájuk egy részét, és szerinte e zavar mindaddig fennmarad, amíg nem jön létre egy új jobboldali nyilvánosság.
Nem bízik már az eddig kormánybarát médiumok lojalitásában Orbán Viktor, ezért a jövőben nem számít a "támogatásukra" sem, a Fidesz inkább a közmédiára támaszkodna. Több forrás szerint az érintett médiumok vezetőivel ezt múlt pénteken maga a kormányfő közölte, amit a Heti Válasz főszerkesztője meg is erősített. Ezzel új fejezet nyílt a Simicska-Orbán konfliktusban, különösen, hogy ma már egyértelmű: az állami propagandára állított M1-el szemben az üzletember középre pozicionálná a Hír Tv-t.