Donald Trump folytatja a harcát az újságírók ellen, a Fehér Ház most az elnök tennessee-i útjáról zárta ki a CNN-t

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2026-09-26 09:59:00 CEST

Az amerikai elnök a független médiumok helyett az őt támogató, jobboldalhoz köthető csatornákat hívta meg.

A Fehér Ház nem engedélyezte, hogy a CNN televízió a tudósító sajtócsoport tagjaként elkísérje Donald Trump amerikai elnököt szombati Tennessee-i útjára. A CNN lett volna a soros televíziós tudósító, amikor az elnök Tennessee-be utazik egy egyetemi amerikaifutball-mérkőzésre. A Fehér Ház szombati programjáról kiadott tájékoztatásból azonban kimaradt a csatorna, amely péntek este jelentette be, hogy a Fehér Ház nem engedélyezte részvételét az elnök szombati útján.

Az ABC, a CBS, a CNN, a Fox News és az NBC felváltva tudósít az amerikai elnök programjairól, az elkészített felvételeket pedig megosztják a többi sajtóorgánummal. Egy péntek esti amerikai beszámoló szerint a CNN helyett a Lindell TV és a Real America's Voice került a körbe. Mindkét csatorna erősen kötődik Trumphoz, az amerikai jobboldalhoz, amit az is mutat, hogy mindkét adónál van műsora az elnök egykori stratégiai főtanácsadójának, a börtönviselt Steve Bannonnak.

Amint arról lapunk is beszámolt, Donald Trump a múlt pénteken rendeletben, azonnali hatállyal tiltotta ki a Fehér Házból a CNN, az MS Now és a Politico újságíróit. A többi nagy televíziós hálózat a CNN-nel való szolidaritásból a héten átmenetileg nem látta el a sajtócsoport-feladatait. Emiatt Hszi Csin-ping kínai államfő washingtoni látogatásának első két napjáról sem készült a megszokott televíziós közvetítés, ami csak pénteken indult újra. Az érintett médiumok bírósághoz fordultak, és a bár a szövetségi bíróság ideiglenesen felfüggesztette Trump elnök rendeletét, így a Fehér Ház köteles lenne helyreállítani az orgánumok tudósítóinak belépési jogát a CNN több munkatársát csütörtök reggel nem engedték be az épületbe.