Bravo, Magyarország! – tört ki az amerikai magyar újságíróból a Közép-európai Egyetemen tartott pódiumbeszélgetésen nagy taps kíséretében. Kati Marton hosszú évek óta nem járt Magyarországon, őt is a közellenségeként tartotta számon az Orbán-kormány.
Már az amerikai írott sajtó is foglalkozik azzal az akcióval, amely amerikai állampolgárokat felhasználva igyekszik aláásni a magyar ellenzék hitelességét. Van, aki szerint a módszerek a Kremlt idézik, visszatértünk az ötvenes évekbe.
Magyarország menekültpolitikáját bírálja a Financial Times európai kiadásának szerdai számában megjelent, "Az európai ideálokat elpusztító demagógok" című írásában Kati Marton amerikai-magyar író, újságíró.