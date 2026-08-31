Zajlik a titkos kampány Orbán Viktor ellenzékének a lejáratására

Már az amerikai írott sajtó is foglalkozik azzal az akcióval, amely amerikai állampolgárokat felhasználva igyekszik aláásni a magyar ellenzék hitelességét. Van, aki szerint a módszerek a Kremlt idézik, visszatértünk az ötvenes évekbe.