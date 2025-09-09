A katmandui törvényhozás mellett lángba borult több minisztérium és a legfelsőbb bíróság székház is, néhány miniszternek katonai helikopteren kellett menekülnie. A korrupció és közösségi média betiltása elleni keddi demonstrációkon eddig már legkevesebb két ember vesztette életét a hétfői 19 után.
Megtalálták és jól van az utolsó magyar is, akiről eddig nem volt hír a kaotikus állapotban lévő Nepálban, amelynek fővárosát a kutatók szerint néhány méterrel délebbre tolta a szombati földrengés. Már több mint ötezer halálos áldozatról tudunk, de a nepáli kormányfő szerint számuk meghaladhatja a tízezret is.
A legfrissebb adatok szerint már az ötezret is meghaladja a szombati nepáli földrengés halálos áldozatainak száma. Tegnap egy falura lavina zúdult, a hógörgetegben 250 ember eltűnt. Az eltűntek között külföldi turisták is lehetnek. Szusil Koirala kormányzó azt mondta: próbálják kimenteni őket, de a rossz idő és az eső akadályozza a mentési munkálatokat.
Néhány méterrel délebbre tolta a földet Katmandu alatt a szombati nepáli földrengés, a Mount Everest magassága azonban ugyanakkora maradt - közölték kedden brit és ausztrál szeizmológusok.
Friss drónvideó látott napvilágot a nepáli földrengés után két nappal. A robotrepülő a főváros, Katmandu fölött filmezett, és nagy kiterjedésű pusztítást - repedt utakat, összedőlt házakat, leomlott sztúpákat - rögzített. A jelenlegi adatok szerint a földrengésben több mint négyezer ember vesztette életét, de a szám jelentősen emelkedhet, ahogy a mentőcsapatok fokozatosan átkutatják a romokat.
Hatalmas, 7,9-es erősségű földrengés rázta meg szombaton Nepált, a katasztrófa áldozatainak száma vasárnap esti összesítés szerint meghaladta a 2300-at, több mint 5800-an megsebesültek. Ez volt a legsúlyosabb katasztrófa az ázsiai országban azóta, hogy 1934-ben majd tízezren veszítették életüket. Indiában, Tibetben és Bangladesben is rengett a föld. Vasárnap több mint harminc utórengést mértek, a legerősebb 6,7-es volt, további földmozgásoktól tartanak. Magyar áldozatokról nem tudni, az országban tartózkodó turisták egy részével még nem sikerült felvenni a kapcsolatot.
Kapcsolatba lépett az újdelhi magyar nagykövetséggel a katmandui magyar tiszteletbeli konzul egy munkatársa, akit megkértek, hogy próbálja meg elérni azokat a magyarokat, akiknek a nepáli tartózkodásáról a magyar külképviselet tud.