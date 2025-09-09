Nepál: 2300 halott, több mint 5800 sebesült

Hatalmas, 7,9-es erősségű földrengés rázta meg szombaton Nepált, a katasztrófa áldozatainak száma vasárnap esti összesítés szerint meghaladta a 2300-at, több mint 5800-an megsebesültek. Ez volt a legsúlyosabb katasztrófa az ázsiai országban azóta, hogy 1934-ben majd tízezren veszítették életüket. Indiában, Tibetben és Bangladesben is rengett a föld. Vasárnap több mint harminc utórengést mértek, a legerősebb 6,7-es volt, további földmozgásoktól tartanak. Magyar áldozatokról nem tudni, az országban tartózkodó turisták egy részével még nem sikerült felvenni a kapcsolatot.