Rettegett őszi kiadások

A családok átlagos havi kiadásának több mint felét évszaktól függetlenül az étkezés és a lakhatás teszi ki. Különösen igaz ez az őszi-téli hónapokban, szeptembertől ugyanis, elsősorban a fűtés miatt, megugranak a lakásfenntartás költségei. A KSH vonatkozó statisztikai adatai ugyanakkor rámutatnak arra is: minden évszak magában hordoz váratlan kiadásokat, amelyek a család bevételeinek, akár 40 százalékát is kitehetik. A nehezen kalkulálható, olykor többszázezres váratlan tételek finanszírozására is adódik azonban jó megoldás.