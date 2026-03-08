Pénzek, imák, strómanok: hol krimi, hol szatíra szereplői bukkannak fel a fideszes dél-somogyi képviselőjelölt múltjából

Ez a történet az üzletről és a politikáról szól, valamint a tisztességről – már ami marad belőle, ha gyenge jellemű emberek kerülnek bármelyik közelébe. Halmozottan hátrányos a helyzet akkor, amikor az üzlet és a politika együtt környékezi meg az alkalmatlan embert vagy közösséget. Ekkor áll elő az az állapot, amit mindközönségesen maffiakormányzásnak hívunk. Így vásárol vagy zsarol meg egy országot a Fidesz tizenhatodik éve. Nem egy szép társaság, de vajon milyen a második vonal? Kik azok a bátor emberek, akiket Orbán Viktor a patrióta nemzetmentés feladatához és persze a kondérhoz enged? Honnan jöttek? Milyen elveik vannak?