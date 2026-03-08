Égen-földön nem találni olyan I-Wind-típusú szélgenerátor-rendszert, amely a Kelei–Tóth családi cégháló egykori gyártó- és telepítőtevékenysége után a tulajdonosok elégedettségére termelné az „ingyenes” áramot. Ezzel szemben minden, általunk eddig fellelt berendezés csak bosszúságot és anyagi kárt okozott a megrendelőknek, a gazdasági nyomozóknak pedig feladatot. Az elmúlt tíz évet lefedő szélhámosság történetének az eddig látókörünkbe került mintegy kétszáz család anyagi veszteségén túl azért van kiemelt jelentősége, mert Kelei Zita őrtilosi polgármester személyében egy olyan közszereplő is érintett a csalássorozatban, aki a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjeként kívánja elnyerni a választók bizalmát Dél-Somogyban.
Ez a történet az üzletről és a politikáról szól, valamint a tisztességről – már ami marad belőle, ha gyenge jellemű emberek kerülnek bármelyik közelébe. Halmozottan hátrányos a helyzet akkor, amikor az üzlet és a politika együtt környékezi meg az alkalmatlan embert vagy közösséget. Ekkor áll elő az az állapot, amit mindközönségesen maffiakormányzásnak hívunk. Így vásárol vagy zsarol meg egy országot a Fidesz tizenhatodik éve. Nem egy szép társaság, de vajon milyen a második vonal? Kik azok a bátor emberek, akiket Orbán Viktor a patrióta nemzetmentés feladatához és persze a kondérhoz enged? Honnan jöttek? Milyen elveik vannak?
A Kelei-Tóth-cégek 105 millió forint EU-s támogatást költöttek volna szélgenerátor-prototípusra, de több helyen viharos állapotokat hagytak.