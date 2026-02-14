Pénzek, imák, strómanok: hol krimi, hol szatíra szereplői bukkannak fel a fideszes dél-somogyi képviselőjelölt múltjából

korrupció;Fidesz-KDNP;riport;Kelei Zita;

2026-02-14 16:30:00 CET

Ez a történet az üzletről és a politikáról szól, valamint a tisztességről – már ami marad belőle, ha gyenge jellemű emberek kerülnek bármelyik közelébe. Halmozottan hátrányos a helyzet akkor, amikor az üzlet és a politika együtt környékezi meg az alkalmatlan embert vagy közösséget. Ekkor áll elő az az állapot, amit mindközönségesen maffiakormányzásnak hívunk. Így vásárol vagy zsarol meg egy országot a Fidesz tizenhatodik éve. Nem egy szép társaság, de vajon milyen a második vonal? Kik azok a bátor emberek, akiket Orbán Viktor a patrióta nemzetmentés feladatához és persze a kondérhoz enged? Honnan jöttek? Milyen elveik vannak?

A KDNP-s Kelei Zita, Őrtilos polgármestere az új képviselőjelöltek egyike, és mint a Népszavában megírtuk, az üzleti szférából érkezik. Nyolc cégben volt tulajdonos és/vagy ügyvezető. Az egyik, a Terra Transilvania Kft. 105 millió forintos uniós pályázatot adott be 2016-ban szélgenerátor prototípus-fejlesztésére. A pályázat ellenőrzői 2019-ben elképesztő hiányosságokat tapasztaltak. A fejlesztés nem rendelkezik újdonságtartalommal,

Kelei Zita háza nem alkalmas daru befogadására, és a csapat is ezer sebből vérzik. Az 52 milliós előleget vissza kellett fizetniük, csoda, hogy ennyivel megúszták. De a másik cégük, a Wind-Electric még több galibát okozott: egy pécsi szélgenerátoruk közel sem tudja az ígért teljesítményt, egy másik városban pedig adósak egy jóval nagyobb értékű telepítéssel.

A rendőrség különösen nagy kárt okozó csalás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.

Kelei Zita őrtilosi polgármester Dél-Somogyban indul, miután Szászfalvi László református lelkész, volt egyházügyi államtitkár 1998 óta tartó képviselőség után visszavonul. Nagy eredményt nem tudott felmutatni, ami főként a kormány hibája, amit szolgált. A dél-dunántúli régió a legelmaradottabbak egyike (az EU-régiók között a 16. legfejletlenebb), Somogy lemaradása sem állt meg (az egy főre jutó GDP a 2010-es 63,6 százalékról 62,7-re mérséklődött az országos átlaghoz képest 2022-re), és a megye ugyanebben az időszakban a 15. helyről a 17. helyre csúszott vissza (megelőzte Borsod és Jász-Nagykun). Az egy főre jutó GDP 52 százalékkal marad el az EU-átlagtól (az országos átlag 24 százalékos hendikep).

Nem kicsi tehát a feladat, és bár biztosan nem egy képviselő fogja megoldani (a négy somogyinak ennyire tellett), de azért csak nem mindegy, hogy mit gondol a leendő képviselő. Kelei a kérdéseinket azzal hárította el, hogy azok nem alkalmasak közéleti szerepvállalásának hiteles bemutatására. Elsősorban persze a korábbi cégvezetői-cégtulajdonosi múltjára és annak kevésbé üde pillanataira vonatkozó érdeklődés tántoríthatta el.

Mosodától a szélturbináig

Az őrtilosi Kelei Zita és párja, a zákányi Tóth Attila, valamint Tóth édesapja mosodás vállalkozásokkal kezdték a 2000-es években. Sikereik korlátozottak voltak. Az EuroMedic-Clean Kft. 100 millió forintot meghaladó adótartózással szerepelt a cégek feketelistáján, amikor a felszámolás ígérete felé haladt. Hogy mekkora lett a végén a köztartozás, nem tudni, de ezt már Kelei sem várta meg. A cégvezetői-tulajdonosi lelépése után fél évvel, néhány közbeeső szereplő, a végén Tóth Attila szülei 2009 nyarán a vajdasági Magyarkanizsán találták meg azt a vállalkozó szellemű embert, aki szerette a lehetetlen kihívásokat. Ezt megelőzően a Food-Clean Plus Bt. vége sem lett szívderítő 2008-ban, amikor Kelei a végrehajtás idején Zentán lelt rá a végső és bátor tulajdonosra, akinek a kézbesítési címe egyébként egy őrtilosi rokona volt. Tehát Kelei falubelije. A Happy Music Kft. története ehhez képest maga volt a vidámság, mert ugyan 2015-ben itt is a végrehajtás jött, de a Joker Rádió révén legalább minden munkatárs megismerhette Bunyós Pityut. Kelei fia is kipróbálhatta magát a céges világban, bár fiatal kora miatt akkor még szerepet nem kaphatott. (Kelei Kornél Szászfalvi fegyverhordozója, egyik alelnöke az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségnek, amelyet tíz évig Nacsa Lőrinc vezetett. Az IKSZ a Fidesz-KDNP pártcsaládja, a Patrióták Európáért ifjúsági szervezeteivel mélyíti a nemzetközi együttműködést. A KDNP csak 2024-ben lépett ki az Európai Néppártból, amikor felvették oda a Tisza Pártot, addig nem derogált neki a Manfred Weber vezette csapat, még azután sem, hogy a Fideszt 2021-ben, két év felfüggesztés után kipenderítették onnan. Az egy szem KDNP-s képviselő is a Fidesz szélsőjobboldali PfE-pártcsaládjában talált otthonra.)

Az igazi változást a Kelet–Tóth-páros színrelépése hozta el a szélgenerátor-piacon. A terv az volt, hogy Kelei cége, a Terra Transilvania Kft., valamint a Tóth édesapja által vitt Wind-Electric Kft. és Tesla Global Kft. feladatmegosztással végzi a fejlesztést, a gyártást és a telepítést. Az üzleti világban Kelei Zita legnagyobb dobásának a Terra Transilvania Kft. megalapítása mondható. A cégnek 2020-ig, tíz éven át volt ügyvezetője és résztulajdonosa. A kezdetben ingatlan-bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozó, szentmihályhegyi ingatlanába 2008-ban bejegyzett társaság 2016-ban fordult az energetikai szektor felé. Kelei Zita ebben az évben a Wind-Electric Kft. marketingigazgatójaként a IV. megújulóenergia-szakmai napon adott elő Budapesten „Új szelek fújnak – Szélenergiával ingyenáram, engedélymentesen” címmel. Egy héttel később Nis felé vette az irányt, ahol a csúfos véget ért és több tíz milliárdos veszteséget termelő Magyar Nemzeti Kereskedőház meghívására a Szerb–Magyar Üzleti Fórumon járt. Itt nem kisebb notabilitások adtak elő, mint Aleksandar Vučić szerb elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő.

Keleiék brosúrái a napelemes rendszereknél ötször nagyobb éves energiamegtakarítást és 4-5 éves megtérülést ígértek. Ettől jelentősen elmaradt annak a pécsi fejlesztésnek a teljesítménye, amelyet a Kertvárosi Lakásszövetkezet 42 háztartása fizetett. „A saját tengelye körül forgó szélturbina 5-6 méter magas, átmérője elérheti a 2,5-3 métert, és már gyenge szél is beindítja. Az előnyei között említik, hogy például egy olyan tízemeletes épület tetejére is felszerelhető, amelyen kisebb-nagyobb, a teret rendszertelenül szétszabdaló felépítmény található” – írta annak idején a Szabad Pécs. A 3,2 millió forintos fejlesztésre azonban ma már finoman szólva is rossz szájízzel emlékeznek a lakók.

Balatoni Árpád elnök azt mondja, az évi 1200 kilowatt körüli teljesítmény még a lift energiaigényét sem fedezi. A megtérülés ezzel együtt 50 év fölött lehet.

– A peres eljáráshoz 650 ezer forintért tudtunk volna rendelni szakértői véleményt, viszont inkább elfelejteni szerettük volna az egészet, nem további költségekbe verni magunkat – mondja az elnök, aki annak idején boldogan nyilatkozott a médiának a beruházásukról.

– Tóth Attila megoldást ígért, de az nem vált be, így sokáig leveleztünk vele, egyre keményebb hangon, míg végül néhány százezer forint kártérítést sikerült kisajtolnunk belőle. Azt is több év alatt, részletekben fizette.

Úgy három éve beszélhettünk utoljára, azóta eltűnt.

A stróman nyomában

Inkei cigánysor, este fél hét. Balról akácos, jobbról a gyér közvilágítás mellett sötétségbe vesző porták. Nagy nehezen megtalálom a 48-as házszámot. Kutyaugatás csenget helyettem. Izgatott vagyok, hiszen végre őszinte csodálatára járhatok Tinó István Márknak. Az embernek, aki a fiatal kora ellenére élesen átlátta, hogy a Wind-Electric Kft.-ben még a tizedik végrehajtási eljárás közben is van akkora potenciál, hogy érdemes legyen lecsapni a cégre. Vajon miért látott lehetőséget a szélgenerátor-gyártásban elgyengülő társaságban a vakmerő pénzügyi zseni?, motoz bennem a kérdés. Információm szerint némi pénzért, tehát stróman, de hátha tévedek, és ő elmondja az isteni üzleti tervet, ami senkinek nem jutott eszébe egy szakadék felé száguldó vállalkozás megmentésére. Vagy azt, hogy visszaélve szorult helyzetével ki vásárolta meg.

Fiatalember érkezik egy hátul világló helyiségből. Megáll a félhomályban, jó öt méterre a kaputól. Ő is legalább annyira bizalmatlan, mint én, aki egy kedves barátom Lokátor alkalmazásában vagyok éppen egy fehér pötty, hogy messziről követhesse, hol kell kiásni oknyomozó hősi porhüvelyemet, ha mégis elromlanának a dolgok.

– Régóta nem lakik itt – jön a válasz. – Évekkel ezelőtt megvettük a házat, azóta a rendőrség is kereste, és a bíróság is ideküldi a leveleit. Nagyon unjuk már.

Innentől nem lep meg a kerítés előtti hirdetés: ez a ház eladó.

A rendőrség tetten érni, a fővárosi cégbíróság elérni szeretné régóta a Wind-Electric Kft. felelős vezetőjét, aki 2022-ben vette át a céget Tóth Attila akkoriban 79 éves édesapjától. Három év kilátástalan keresgélés után a cégbíróság tavaly felszólította a Wind-Electricet, hogy gondoskodjon új cégvezetőről. A megkeresésre Tóth Attila válaszolt, mondván, képtelen elérni Tinót, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy megtalálja. Egyszer sikerült neki. Az egykori inkei, azóta kámforrá vált Tinó cégvezető teljes körű meghatalmazást adott neki a cégügyek képviseletére. Mikor és hogyan? – erre a kérdésre is várjuk Tóth válaszát. Tinót egyébként korábban már elérte a rendőrség, egy vallomásában azt állította, 50 ezer forintért vette át a cégvezetést. Tóth Attila lapunknak egyébként azt írta, hogy édesapja 2,5 milliós kötelezettséggel és 115 milliós követeléssel adta el a Wind-Electricet. A mérleg végül mégsem alakult jól: 2026 januárjában elindult a cég felszámolása.

Főként külföldre értékesítettek szélgenerátorokat, ami megmagyarázza, miért szállt be összesen 50 ezer eurós alaptőkével a szlovák Tesla Global s.r.o. társaságba Kelei Zita és Tóth Attila. A hazai terjeszkedés nem bizonyult túl sikeresnek: egy magyar városban több háztömb várja a teljesítést a Wind-Electrictől és a mögötte lévő Tóth-tól. Információnk szerint egyébként Tóth Attila korábban már szembe találta magát az igazságszolgáltatással: 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, egy évre, 2023. március 29-ig felfüggesztve jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat-felhasználás vétsége miatt. A cégvezetéstől is eltiltották ugyanennyi időre. Mentesítés miatt büntetlen előéletű maradt.

Kelei a Terra Transilvania Kft. pályázatával sült fel. A 2019-es ellenőrzés novemberi jelentése egy szélgenerátor-prototípus ígéretéhez képest különösen lesújtó megállapításokat tett, miszerint: a fejlesztés nem rendelkezik újdonságtartalommal, nem tartalmaz fejlesztést, jelentős újdonságot vagy szellemi hozzáadott értéket. Az auditálók ekkor még talán csak meglepődtek, de az ellenőrzés olyan tapasztalatokat is szerzett Kelei cégénél, ahol már a hasukat foghatták a nevetéstől. Feltárták ugyanis a Terra Transilvania, a Wind-Electric és a Tesla Global tulajdonosainak és cégvezetőinek a kapcsolatát is.

Ehhez képest okozhatott meglepetést, amikor Kelei Zita előadta, hogy a cégjegyzékből választotta ki a szimpatikus nevű Tesla Globalt mágnesbeszállítónak. Ez a cég ugyanis párja, Tóth Attila édesapja nevén van.

Akadt kivetnivaló a megvalósítás tervezett helyszínében is. A szélgenerátor-üzemet kutatókkal és más munkatársakkal Kelei egyik őrtilosi ingatlanának 150 négyzetméteres csarnokába telepítették volna, ahonnan pazar kilátás nyílik a Dráva menti horvát síkságra és a vadregényes határfolyóra. Az auditorok azonban egy jóval kisebb lakóépületet találtak, amely egyebek között nem alkalmas főtartós NSC típusú csarnoki futódaru elhelyezésére sem. A projektet megvalósító személyzet esetében is lelepleztek pár szélhámosságot: egyiküket Kelei pályázata a dermesztően komolyan hangzó Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft. munkatársaként jelölte meg, aki ily módon bizonyára függetlenként ad ajánlatot reklám- és marketing-tevékenységre. Nem így lett. Kelei alkalmazottja volt, tehát nem független, tehát házon belül akarták tartani a pénzt. A munkavállaló végzettsége sem stimmelt, energetikai mérnökként hivatkoztak rá, de ilyesmi a CV-jében nem szerepelt. Mindez a Győri Törvényszéknek is sok volt: öt évre eltiltották cégügyektől.

A jelentés a 29,5 pontról 8 pontra fokozta le a pályázat korábbi értékelését (20 a minimum). Végül az auditálás azzal ment tovább, hogy el kell állni a Kelei-cég támogatásától, és pénzügyi érdeksérelem miatt vissza kell fizettetni az előleget. Tóth Attila erről nem tett említést a pályázat történetének feltárásakor, sőt, azt írta, elszámoltak az előleggel, és a 2. részletet már nem vették igénybe.

Avat, átad, beszél, gratulál (da capo...)

Sokak szerint az őrtilosi polgármester KDNP-s párthűsége döntött Kelei mellett, amikor választókerületi elnöknek nevezték ki. Emlegettek nála alkalmasabb jelölteket is a bennfentesek. Ehhez képest okozott meglepetést, amikor 2025 nyarán őt nevezte ki választókerületi elnökké Orbán Viktor. (A választási eljárásról szóló törvény ugyan a Velencei Bizottsággal együtt sírva fakad a jelöltek esélyegyenlőségét magasról lesajnáló kormánylépés miatt, de ez legyen az ő bajuk, oszt jó napot!) Szászfalvi, akit csak „mindent felavató Laci bácsi” néven említ a népnyelv, háttérbe vonult.

Most viszont Kelei Zita már nem megy sehova olló nélkül, avat, átad, beszél, gratulál, mintha muszáj lenne,

Navracsics Tibor miniszter aláírásával támogatásokat oszt őszinte elismeréssel polgármestertársainak (akik holnap jól meghívják avatni, átadni, beszélni, gratulálni), és ritka az az alkalom, amikor kihagyna egy jól irányzott cigánygyerek-tutujgatást két kolbásztöltés között.

Közben Dél-Somogy a tönk szélén imbolyog továbbra is. A választókerület 2010 óta jottányit sem fejlődött, a tíz legszegényebb kistérség közül kettő odatartozik. Fiatalok alig vannak, a házak jelentős része az összedőlés határán van, vagy azon túl. A szolgáltatások messzire elkerülik a környéket. Őrtilosban is bezárt a bolt, meg a posta is. A falurombolás azonban nem mindenki kedvét veszi el a Fidesztől.

A 81 éves Józsi bácsi a pultot támasztja a kocsmában, ahová a 14–17 óra közötti „szieszta” után térek vissza. Vasutas volt, mint Őrtilosban majd mindenki a gyékényesi viszonylat és a tehervonatok határellenőrzése miatt. Kis barátkozás után a politikáról kérdezem.

– A jóra szavazok! – mondja sejtelmesen a volt MÁV-alkalmazott.

– És mi a jó? – kérdezem.

– A rossz ellentéte.

– Ezzel nem tudok vitatkozni, de ki a jó? – filozofálunk tovább.

– Aki megad nekem mindent.

– A Jóisten? – nevettetem meg, amiért hálásan veregeti meg a vállamat. – Vagy esetleg van valaki fölötte is?

– Igen. Ő az. Az Orbán Viktor. Te nem bízol benne?

Józsi bácsi később megbánja a kérdést. Öt percig fejtegetem neki, hogy ha minden idők legkorruptabb kormánya nem a szavazatok megvásárlására költene a 13. és a 14. havi részletnyugdíjjal, hanem az utakba, fejlesztésekbe, oktatásba és egészségügybe tenné a pénzt, akkor neki is sokkal több lenne, és még élet is lenne a faluban. Józsi bácsi erre határozottan kiutasít Őrtilosból. Később megbékél.

A másik Józsi bácsi, aki 71 éves, és mint kiderül, a polgármester szomszédja, csendben ül.

– Nem érdekel a politika, de a Kelei Zitára szavazok – mondja.

Jó szomszédság is lehet átok.

Kelei Zitát 2019-ben választották meg polgármesternek. A testület egy évvel később feloszlatta magát. Három képviselő állt fel a négyből egy parázs hangulatú közmeghallgatáson. A Sonline tudósítása szerint Légár Zoltán Istvánné, korábbi őrtilosi képviselő azt mondta: pazarló gazdálkodást folytat a polgármester, valamint számos döntést a képviselő-testület tudta nélkül hozott meg az elmúlt hónapokban. Szerinte a polgármester sok mindenről egy személyben döntött, a feloszlatásról szóló beadványukat pedig kétszer is visszadobta. A bajok Légárné szerint 2019 karácsonyán kezdődtek, amikor a polgármester tartósélelmiszer-csomagot adott minden őrtilosi családnak.

Az ellenzéki képviselők úgy vélték, Kelei Zita sokkal több lisztet, cukrot, száraztésztát és étolajat vásárolt, mint amennyire szükség lett volna.

Légárnénak és a másik két képviselőnek az sem tetszett, hogy a polgármester a választások után korszerűsítette a hivatalt, és 686 ezer forintért két klímát is felszereltetett. Az ellenzékiek azt is kifogásolták, hogy augusztus huszadikán a saját nevében osztott kenyeret a faluban Kelei, de a számlát az önkormányzat fizette.

A Covid miatt csak két évvel később, 2020-ban lehetett választást kiírni. A három tiltakozó képviselő már nem indult. A választást a kormánypárti jelölt magabiztosan megnyerte, addigra belejött a fideszes transzferpolitizálásba. A korábbi ellenzékként működő Légárné söntése fölött később egy tábla kapott helyet, ami a kocsmafelújítási program 3 millió forintos támogatását hirdeti. Így legalább az egyetlen élő őrtilosi kulturális intézmény jövője is biztos.

Az éppen érkező Gáborral is váltunk pár szót már odakinn. Nyolcadik éve szereli a villanymotorokat egy olasz cégnél Nagykanizsán. Reggel 4,27-kor indul, délután háromkor jön visszafelé. Minimálbért kap, amiből 110 ezret vonnak le adóra és járulékokra.

– Szakadt egy vidék ez, de hát ez van… – térül be a talponállóba.

Csak Ukrajnát ne!

Komlósdon délben gyülekeznek a szociális étkeztetésben részt vevő idősek. Petes néni sálba bugyolálva várja a városi transzportot. A 84 éves, egykor kertészként dolgozó és a foglalkozását „parasztként” meghatározó asszony azt mondja, fia segít a tüzelőre valót előteremteni. Érzi, hogy valami nincs rendben a javak elosztásával, hiszen a dél-somogyi falvak lakóinak jelentős része mélyszegénységben él, de nem igazán tudja, min kellene változtatni.

Amikor a politika felelősségére és a választásokra terelődik a szót, csibészes mosollyal a szemében átveszi a kérdezés lehetőségét.

– És ön melyik politikának pedálozik?

– Politikának ugyan nem! – feleselek. – De annak igen, hogy ne költsenek ezermilliárdot propagandára, és gyerekkori barátból se csináljanak krőzust például.

– És aztán olyat írjon ám, aminek van gyökere!

– Gyökere? – kérdezem. – Az azt jelenti, hogy közel van az igazsághoz?

– Igen.

– És mi az igazság?

– Az sokrétű. Attól függ, honnan nézzük! – mondja, és éthordójával elindul a szociális intézmény felé.

Mellette Vera az orra alatt mondja fel a Kossuth rádió kormánypárti szereplők által diktált híreit szó szerint.

– Az én pénzemet ugyan ne vigyék Ukrajnába! – száll ringbe a komlósdi télben, délben.

– Miért, lenne mit? – kekeckedem.

– Ami van, még azt is elvennék – köti az ebet.

Mihány is hasonlóan vélekedik. A 64 éves, Sopronból ideszármazott, motorbaleset miatt leszázalékolt rokkantnyugdíjas szerint oda lenne minden, ha nem a Fidesz kormányozna.

– Legalább ők nem veszik el a 13. és 14. havi nyugdíjat – mondja, miközben a fotózást visszautasítja.

Bár kísérletezem lelkesen, Mihály nem ma fogja megérteni, hogy a Fidesz egyrészt tíz évig nem vezette vissza a 13. havi nyugdíjat, tehát egy teljes évtizedig a nyugdíjfarkas kommunisták pártját fogta.

Másrészt csak akkor jött elő vele, amikor az ellenzéki összefogás veszélyeztette a létét. A svájci indexálásról inkább nem is beszélek.

A helyzet ugyan régóta reménytelen Dél-Somogyban, de Kelei Zita a közösségimédia-aktivitása alapján nem igazán hisz abban, hogy az emberekkel érdemes olyan információt megosztani, ami a szegénységüket mérsékelné. Huszonhét posztból (január végi hatnapos minta) csak egyet szánt civilekre (abban sem volt érdemi tartalom), a többiben a központi propaganda Brüsszel, Tisza, Ukrajna tébolyának hódolt. De hittel vallja, „nem lehet Facebook-posztokkal országot irányítani”. Azért csak megpróbálja.

Közös cég Szlovákiában, kapcsolat Őrtilosban Tóth Attila csütörtök esti lapzártánk előtt beérkezett levelében kiemelte: a kérdéseinkbe foglalt sugalmazások és a tények önkényes, rosszhiszemű értelmezése miatt nem válaszol több kérdésünkre. Hozzátette, hogy a magyar jogszabályok alapján büntetlen előéletűnek minősül. Kelei Zita pénteken ékelt be egy Facebook-közleményt lapunk csütörtöki riportjára utalva (a Tisza Brüsszelnek írt valódi programjáról és Magyar Péter drogbulijáról felmondott kötelezők közé.) Azt írta: semmilyen hivatalos eljárásban nem érintett, a megjelölt cégekkel nincs kapcsolata, az ott megemlített személy üzleti ügyeit nem ismeri. Ezeket a jelenben is nehezen hihető, a múltat pedig végképp meg nem történtnek láttató állításokat más megvilágításba helyezi, hogy párjával, Tóth Attilával nemcsak másfél évtizeden keresztül voltak közös érdekeltségeik, de jelenleg is vannak. A szlovák Tesla Global s.r.o.-ba 25-25 ezer euróval szálltak be 2019-ben. Kelei cége ekkor már költötte a szélgenerátor-pályázat 52 millióját (és készült a polgármester-választásra), Tóth pedig fizette a kártérítést az elégtelen teljesítményű pécsi szélgenerátor miatt. A 2021-ben alapított őrtilosi Dráva-Mura Régió Turisztikai Kft.-ben is érintettek, Kelei itt 100 százalékos tulajdonos, a kapcsolattartó mobil pedig Tóth Attilánál csörög.