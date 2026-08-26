Donald Trump neve nélkül lebontás várhat a Kennedy Centerre – állítja az igazságügyi tárca

jogvita;kultúrpolitika;Donald Trump;Kennedy Center;

2026-08-26 15:50:00 CEST

Az amerikai igazságügyi minisztérium egy bírósági beadványban azzal érvelt, hogy veszélybe kerülhet a washingtoni Kennedy Center felújítása, ha az épületen nem tüntethetik fel Donald Trump nevét. Finanszírozás hiányában a kulturális központot szerintük akár le is bonthatják.

A szövetségi kormány jogászai szerint a lehetséges adományozók elfordulhatnak a Kennedy Centertől, ha a bíróság megakadályozza, hogy az intézmény felújításában vállalt szerepéért Donald Trump elnök nevét elhelyezzék az épületen – írja az AP hírügynökség. A tárca úgy fogalmazott: a leromlott állapotú központ helyreállítása támogatók nélkül félbeszakadhat, végső esetben pedig szükségessé válhat az épület elbontása.

A beadvány egy hosszabb ideje tartó jogvita része. A Kennedy Center igazgatótanácsa – amelynek összetétele Trump hivatalba lépése után jelentősen átalakult – először az intézmény nevéhez kapcsolta volna az elnökét. Egy bírósági eljárás nyomán ezt ideiglenesen megakadályozták, a testület azonban később olyan felirat elhelyezéséről döntött, amely szerint az épületet „Donald J. Trump elnök újította fel és állította helyre”. A központ előtti tér átnevezése és egy Trump nevét viselő támogatási alap létrehozása szintén felmerült.

A módosítást Joyce Beatty demokrata képviselő támadta meg. Érvelése szerint a szövetségi törvény egyértelműen John F. Kennedy élő emlékművévé nyilvánította a központot, az igazgatótanács pedig nem teheti más politikai személyiség emlékhelyévé. A névváltoztatás jogszerűségéhez ezért nem elegendő a testület döntése, ahhoz kongresszusi jóváhagyásra is szükség lehet.

Az igazságügyi tárca a Kennedy Center pénzügyi és műszaki állapotát is súlyosnak írta le. A kormány képviselői szerint az épület elavult és helyenként omladozik, felújítása pedig magántámogatások nélkül nem biztosítható. Alternatívaként egy olcsóbban fenntartható, a Potomac folyóra néző szabadtéri amfiteátrum létrehozását is megemlítették, jóllehet elismerték, hogy az nem tölthetné be maradéktalanul a Kennedy-emlékhely szerepét.

A kormány érvelését korábban egy fellebbviteli bírói testület nem találta megfelelően alátámasztottnak, mert nem tartalmazott konkrét bizonyítékokat arra, hogy az adományozók Trump nevének hiánya miatt lépnének vissza. Az intézmény látogatottsága és támogatottsága ugyanakkor az elnöki beavatkozás kezdete óta visszaesett, és több művész is lemondta ottani fellépését.

A vita így már nem csupán egy épületfeliratról szól. A tét az is, hogy egy mindenkori kormányzat milyen mértékben alakíthatja át saját politikai és személyi szempontjai szerint egy törvény által védett nemzeti kulturális emlékhely nevét, vezetését és küldetését.