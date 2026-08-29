Fleck Zoltán: Néhány érv a deliberatív demokrácia mellett

demokrácia;képviselet;alkotmányozás;jogállam;autokrácia;részvételiség;deliberáció;

2026-08-29 13:40:00 CEST

Szükség lenne a vitára a demokrácia mibenlétéről. A különböző demokráciafelfogások mögötti premisszák tisztázásával világossá lehetne tenni, hogy milyen irányok nyílnak meg egy rendszerváltás után.

Magyarország az áprilisi, forradalmi jelentőségű választás óta Orbán nem-demokráciájának választói elutasítása következtében rendkívüli helyzetben van. A demokratikus politikai akarat tapasztalata végre kollektív lelkesültségben is testet öltött. Határozott lelkesedés mutatkozik az autokrácia felszámolása és az igazságtétel iránt, ami a demokrácia felélesztésének is lendületet adhat. Ebben a rövid írásban nem szándékozom tovább növelni az e helyzet fölötti merengések tömegét, és különösen nincs szándékomban tanácsokat adni az alkotmányozó többséggel rendelkező hatalomnak. A társadalmi várakozások azon alapulnak, hogy 2010 és 2026 között Magyarországon nem működött a demokrácia, felszámolták a jogállamot, és helyette egy legalista autokráciát építettek ki, amelyet NER-nek neveztek. A liberális demokrácia és az alkotmányosság úgy szűnt meg, hogy azok tipikus intézményeit elfoglalták, átértelmezték, és egypárti működésre állították. Mindezt természetesen jogászi szakértelem segítségével. Akik ma a hazugságokkal és a hatalom kizárólagos birtoklásának szándékával kiépített rendszer intézményeit (köztársasági elnök, alkotmánybírák, legfőbb ügyész, a Kúria elnöke, ombudsman stb.) védelmükbe veszik, a Fidesz nyelvét beszélik: a jogállam formái mögé rejtik a jogállami elvek meghurcolását.

A demokrácia és a jogállam helyreállítása elkerülhetetlen, ha meg akarunk szabadulni az autokráciától. E folyamat természetes része az autokráciát működtető közjogi szereplők eltávolítása. Első körben a megszabadulás Orbán bábjaitól, a korábbi ígéretekkel szemben, csak részlegesen sikerült. Ezzel a rendszerváltó erő az autokratikus maradványokkal való együttélést kockáztatja.

A közjogi kontinuitást önértéknek tartó konzervativizmus lehűtötte a rendszerváltó indíttatásokat. Sok előnye nincs, de eséllyel akadályozza a mélyre hatoló autokrácia felszámolását. Vajon mit csinál a funkciójában maradó Varga Zs. András vagy Orbán másik hű kiszolgálója, Juhász Imre? Tisztázatlan foltok a demokratikus átalakulás folyamában. A mélyben azonban általánosabb problémák húzódnak, a személyek alkalmatlanságánál súlyosabb hiátusok. Nemcsak az intézmények átalakításának vontatottsága, a bizalmatlansággal fokozott szakemberhiány, hanem elvi homályok a demokrácia természetével kapcsolatban is.

Nem érdemes azokkal vitatkozni, akik szerint a NER működése a jogállamon belül maradt. Ellenben lényeges vita alakulhatna ki a demokrácia mibenlétéről. A különböző demokráciafelfogások mögötti premisszák tisztázásával világossá lehetne tenni, hogy milyen irányok nyílnak meg egy rendszerváltás után.

A demokráciával kapcsolatos szkeptikus megközelítés szerint csak a jogállami garanciák menthetik meg azt a beépített öngyilkos hajlamaitól. Ebből az is következik, hogy Orbán rendszere megfelelt az önképének: illiberális, populista, vezérelvű demokrácia volt. Ilyen kiindulópontok mellett a demokrácia önpusztítását csak nem demokratikus elvek alapján működtetett liberális alkotmányosság intézményei akadályozhatják meg. A demokratikus társadalmi akarat leértékeléséből az is következik, hogy az autokratikus intézmények átalakítása, valamint a jogállam helyreállítása elveszti demokratikus legitimáló erejét. A túl sokat és hibás kontextusban emlegetett alkotmánybírósági mondat, amely szerint nem jogállami eszközökkel nem lehet jogállamot építeni, leértékeli a demokratikus forradalmak konstituáló szerepét.

A posztkommunista államok tapasztalata leginkább úgy szólna, hogy stabil jogállamot nem lehet demokratikus részvétel nélkül kialakítani. A jogállami építmény demokratikus legitimáció és részvétel nélkül üres kagylóhéj.

Ennek megfelelően fontosnak látszik néhány, a demokráciával kapcsolatos elvi kérdés. Addig nincs értelme intézményes megoldásokat keresni, amíg néhány alapkérdésben nem látunk tisztán. A tisztánlátás hiánya nem abban áll, hogy hiányzik a konszenzus a demokrácia fejlesztésének különböző csapásirányai kérdésében. Ennél rosszabb a helyzet. Leginkább arról van szó, hogy nem minden esetben tisztázottak az érvek és pozíciók a reprezentatív (liberális) demokrácia és a részvételi (deliberatív) demokrácia között. Annak ellenére, hogy könyvtárnyi irodalma van a demokráciavitáknak. E viták aktuális, a jelenlegi helyzetre is reflektáló rekonstrukcióit is el kell végezni. Ehelyett általában érvek nélkül, indulatosan, félmondatnyi terjedelemben szokták elutasítani azokat a fejtegetéseket, amelyek a deliberáció, civil, népi, társadalmi, közvetlen stb. részvétel formái felé tolnák el az új magyar demokrácia kialakítását. Nem szándékom az ellenséges téveszmék teljes leltárát szóvá tenni. Bár többre mennénk a higgadt érvekkel, egyelőre csak a liberális egó lenéző gesztusai jelennek meg. A lehető legegyszerűbben formálom meg ezeket az állításokat, hátha alapul szolgálnak egy értelmesebb vita számára. A deliberáció szociológiai és intézményes feltételeit jól foglalta össze Sík Domonkos. (https://444.hu/2026/04/17/sik-domonkos-adjunk-egy-eselyt-a-tanacskozo-demokracianak; https://444.hu/2026/05/31/tanacskozo-tarsadalom-milyen-csapdakat-erdemes-elkerulni)

De mi az a hevenyészett és homályos demokráciakép, amely kizárja a deliberáció erős koncepciójának befogadását? A lehető legegyszerűbben rekonstruálom az ezzel kapcsolatos állításokat és ellenérveket, remélve, hogy a mindegyik mögött meghúzódó könyvtárnyi szakirodalom és valóságismeret többek számára is kinyílik.

1. A nem létező alternatíva toposza. E téveszme szerint a diktatúra egyetlen lehetséges alternatívája a parlamentáris demokrácia. Minden más visszavezet a populista autokráciákhoz. Ez az intézményes vakfolt azért válhatott jellemzővé, mert a demokráciát keresve sokan csak intézményes formákat látnak. A deliberáció, az érvek ütköztetése, a vita és megegyezés, a konszenzusra törekvés és a nem többségi vélemények tiszteletben tartása, a különböző társadalmi érdekek megjelenítése és figyelembevétele a döntések során többféle intézményes formát ölthet. A demokratikus elvek eltérő szervezeti keretekben és szinteken is működésbe hozhatók. Jól ismerjük például a demokratikus és nem demokratikus iskola különbségeit. Az emberi közösségek közös ügyeinek eldöntésében a demokrácia változatos formái alakultak ki. Modern társadalmi viszonyok között a politikai pártokra épülő parlamentarizmus vált dominánssá. De továbbra sem az intézményes forma fejezi ki a demokrácia lényegét; az emberi közösségek közös ügyeinek konszenzuális rendezése sokféle eljárási és intézményi keretben történhet. A modern társadalom politikai igényeit a parlamenti képviselet hosszú ideig kielégítette, a liberális alkotmányosság garanciáival kiegészítve, többé-kevésbé hatékony megoldást jelentett a nem demokratikus kihívásokkal szemben. Korábbi kisiklásai és válságai átmenetinek bizonyultak, de azok a társadalmi viszonyok, amelyek lehetővé és szükségessé tették, folyamatosan változtak. A túlélést nem a parlamentarizmus alkalmazkodóképessége, hanem a demokratikus elvek rugalmassága és az emberi közösségek együttműködő természete biztosította. Az innovációra való képességet korlátozza a formákhoz való ragaszkodás. A pártokra épülő képviseleti rendszer kizárólagossága a politikai közösségek ügyeinek eldöntésében a válság jeleit mutatja. A globális demokratikus hanyatlás megállítását, az autokratikus kihívások kezelését egyre nehezebb kizárólag a bizalmat vesztett, nem azonosítható társadalmi érdekeket képviselő, oligarchikus tendenciákat mutató politikai pártok közvetítésével elképzelni. Az innovációra való képesség, a képzelőerő biztosítják a demokrácia túlélését. Az alternatívák léteznek. A képviseleti demokrácia válságát azonban nem annak leváltásával, hanem kiegészítésével, a hangsúlyok megváltoztatásával lehet kezelni. Gyakran történik meg, hogy a parlamentarizmus védelmezői nem pusztán intézményes vakfoltokkal bírnak, hanem a képviseleti demokrácia felszámolásával vádolják az innovációkat kereső és a közvetlen részvétel formái felé nyitott demokratákat.

2. A megfelelő intézményes szabályozás toposza. Ez a téveszme arra hivatkozik, hogy az orbáni autokrácia Magyarországon legfeljebb intézményes hibák, elsősorban az aránytalan választási rendszer és a nem stabil alkotmány következtében jöhetett létre. Más posztkommunista országban az autokratikus kísérletek nem tudtak ilyen tartósan romboló hatást kifejteni. Túl azon, hogy a demokrácia stabilitása csak nagyon kevés államban tűnik problémátlannak, ez az érv arra épül, hogy megfelelő intézmények, szabályozások, garanciák elégségesek a politikai rendszer legitimálásához. A parlamentáris demokráciát az védi meg, ha valamilyen szabály kizárja a populista autokrácia alternatívájának hatalomra kerülését. Pedig Orbán állama kétharmad hiányában sem lett volna demokratikus, és az alkotmányozó többség hiánya aligha tartotta volna vissza, legfeljebb nehezítette volna nem demokratikus szándékait. Az autokrácia csábítását, a politikai apátiát, az agresszív és amorális közéletet nem úsztuk volna meg akkor sem, ha a rendszerváltó intézményépítők nem tévednek ekkorát az intézményes garanciák terén. A demokratikus elvek társadalmi megbecsülése jottányit sem javult volna. A megfelelő intézményes szabályozás téveszméje a sokszor zsákutcákba vezető intézményes optimizmus terméke. A probléma mélyebben, a demokratikus kultúra szintjén található.

Demokratikus kultúrát, amely az egyetlen hatékony védelem az autokratikus kísérletekkel szemben, csak gyakorlással lehet megváltoztatni. Orbánt nem az alkotmányos garanciák gyengesége, hanem a demokratikus önvédelmi reflexek hiánya tartotta hatalomban.

3. A nem létező köz toposza. Sok formában visszatérő érv a társadalmi részvétellel szemben, hogy modern társadalmi viszonyok között semmilyen közvetlen részvételi forma nem működik, mert az emberek nem akarnak és tudnak a köz ügyeivel foglalkozni. Lehetetlen az episztemikus szakadékot áthidalni, a politikai osztály ért hozzá, a nép nem. A „nép okos gyülekezete” lírai túlzás. Csakhogy a közéleti ember bukása nem jelenti azt, hogy lehetetlen a közügyek megvitatása. Idióták (eredeti jelentésében a közügyek iránt érdektelenek) többsége mellett is jelen van megfelelő volumenű figyelem és részvételi szándék, ha ehhez megfelelő környezetet biztosítanak. A politikai osztály, a pártapparátusok, a politikából élők nem érzik az érdekeltségüket abban, hogy lényeges törvényhozási tárgyakban kiszélesítsék a vita résztvevőinek körét. Ilyen felismerésre legfeljebb legitimációs válságok vagy demokratikus forradalmak idején kerül sor. Nincs olyan közügy, amelynek rendezésébe ne lehetne bevonni azokat, akiket a döntés érint. Nincs olyan szakpolitikai kérdés, amelyet megfelelő szakértői moderáció mellett ne lehetne a polgárok nagyobb körében megvitatni, és konszenzusra jutni róla.

4. A módszertani képtelenség toposza. Hogyan lehetne tömegtársadalmakban annyi embert bevonni? Ez technikailag lehetetlen. Így érvel, aki nem vette a fáradságot, hogy utánanézzen, milyen módon történik a reprezentatív mintavétel, hogyan zajlik a kiválasztás, és hogyan szervezik meg a deliberációt. A reprezentáció elve a demokratikus részvételt megvalósító közösségi gyűlések esetében társadalmi, nem pedig pártalapú.

5. A professzionális képviselők toposza. A pártok és politikusaik a politikusi szakma munkásai, valami speciálishoz értenek, rájuk kell bízni. Mi képesíti a parlamenti képviselőket arra, hogy eldöntsenek szakpolitikai ügyeket? Hogy többnyire diplomával rendelkeznek? Megtanulták a politikai tevékenységet, és szakmaként űzik azt? Valójában az elitizmus és a pártfegyelem működteti a parlamenteket. Nem a kormányzat vagy a bürokrácia szakértelmének megkérdőjelezéséről van szó, hanem a népszuverenitás közvetítő mechanizmusát működtető döntéshozásról. Az államapparátus működtetése természetesen szakmai munka, de a képviselet nem az. Ismét hangsúlyozom, nem a parlamentarizmus leváltásáról, hanem kiegészítéséről van szó. Nem szükséges speciális szakértelem a köz ügyeinek eldöntéséhez. Józan belátással, hétköznapi ésszel és a vitára nyitottsággal megfelelő szakértői előkészítés mellett a köz ügyeinek eldöntésében bárki részt tud venni.

6. Az utópia toposza. Nincs a világon jó példa működő deliberációra. Ez egyszerű információhiányon alapuló tévedés. A megfelelő módszerekkel kivitelezett közösségi gyűlések száma növekszik, a demokratikus világ egyre több helyén alkalmazzák a képviseleti demokrácia kiegészítéseként, különösen olyan kérdésekben, amelyek megosztják a közösséget. (https://www.peoplepowered.org/) Kevés energiával nagyon sok információt lehet szerezni a részvételi demokrácia gyakorlati sikereiről. Sőt, jó magyar gyakorlatokat is meg lehet ismerni. (https://demnet.hu/) A súlyos információhiány, a félreértések és az ellenséges elutasítás leghatékonyabb ellenszere a tájékozódás. A demokrácia kérdését azonban ideológiai köd veszi körül. E homály terjesztésében a liberális ortodoxia is felelős, jelentős segítséget nyújtva ellenségének, a populista autokráciának. Antropológiai pesszimizmus lengi át mindezt: az emberek alapvetően agresszív, önző lények, csak korlátozó intézményekkel zabolázhatók meg annyira, hogy az egyéni szabadságokat ne tiporják sárba. Könnyedén lemondanak szabadságaikról némi jóléti ígéret ellenében, és ezért nem lehet rájuk bízni a fontos ügyeket. Magánügyeik szabadsága akkor biztosítható, ha a köz ügyeiben csak megfelelő közvetítéssel vesznek részt. Ez az emberkép erősen tartja magát, de nem szükségszerű kitartani mellette; bőven vannak ennek ellentmondó tapasztalatok. Addig azonban bizonyosan kitart, ameddig a politikai mező professzionalistái hatalmuk megalapozásához használják.

7. A regionális elmaradottság toposza szerint még ha elvileg lehetséges lenne is a deliberatív közösségi gyűlések és döntések rendszere, nálunk biztos nem működne, mert nincsenek ilyen hagyományaink, máshoz vagyunk szokva. Rosszak a tapasztalataink a közösségi vitákkal kapcsolatban. Aki összetéveszti a közösségi média posztjait vagy a társasházi közgyűléseket a demokratikus vitával, azzal nehéz lesz vitatkozni a deliberáció értékeiről. Sajnos valóban kevés a tapasztalat arról, hogyan lehet közös ügyeinkről beszélgetni, a másikat meghallgatni, az álláspontokat egyeztetni és kompromisszumos megoldásokat találni. A tapasztalat hiánya azonban nem vezet lehetetlenséghez. Nem vagyunk bezárva valamilyen rossz hagyomány ketrecébe; lehetséges a politikai kultúra megváltoztatása, különösen forradalmi időkben. A politikai rendszer összes lényeges eleme mozgásban van, a pártoktól a közbeszédig. Ebben a helyzetben, nem függetlenül a változások hosszabb távú legitimációjától, a demokratikus részvétel újragondolása és intézményesítése kultúrateremtő hatásokkal járhat.

8. A korlátozott részvétel toposza. Mindezekből (és egy sor más hasonló téveszméből) az következik, hogy az új magyar alkotmány legfeljebb annyiban lehet társadalmi vita tárgya, amennyiben néhány szakértői csoport beleszólhat, majd legfeljebb népszavazással megerősítik. De még a megerősítő népszavazás is veszélyes, mi van, ha a kiszámíthatatlan népnek éppen nincs jó hangulata, és nem megy el szavazni? A közvetlenségtől való félelem és a vitában, döntésekben való részvétel kisajátítási igénye kézzelfogható.

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Nincs komolyan végiggondolva a deliberatív demokrácia elleni egyik érv sem. Különösen, ha hevenyészetten fogalmazzák meg. A hányavetiség az ellenérvekben azért lehetséges, mert a mögöttes politikai logika hegemonikus pozícióban van; nincs különösebb késztetés a komolyanvételére. A társadalmi részvétel leghatározottabb rejtett akadálya a politikai osztály önvédelme. A közügyekben hozott döntések társadalmi részvétel felé való nyitása korlátozza a politikai osztály hatalmát. A képviseleti demokrácia hangzatos érvei mögött a hatalmi eszközöktől való részleges megfosztás félelme húzódik. A részvételi demokrácia elutasításában a politikai osztály szövetségeseket talál a politizáló értelmiség köreiben, akik tudásmonopóliumaikat látják veszélyben. Kellő ismeretek és tapasztalatok hiányában a szakértők óvakodnak a választók felkészítésének munkájától. A deliberáció szakértői előkészítése és segítése másfajta kompetenciákat igényel, mint a politikai döntéshozók befolyásolása. És minden valószínűség szerint kevesebb tőkegyűjtési lehetőséget tartogat.

A NER legalista autokráciájának eltüntetése, az orbáni alaptörvény eredendő antidemokratikus jellege természetessé tette egy új alkotmány létrehozását.

Az alkotmányozó többség renoméját tönkretette a Fidesz egypárti alkotmánybarkácsolása. Demokratikus politikai rendszert ennek következtében csak egy nagyobb társadalmi elfogadottsággal rendelkező alkotmánnyal lehet létrehozni. A legitimitás növelésének lehetősége az alkotmányozás részvételiségének biztosításával érhető el. Ez a felismert politikai igény szembekerült az elit kevésbé látható érdekeivel.

Mindezek következtében nincs egyelőre demokráciavita. Sőt, ezt a vitát sokan feleslegesnek, mi több, ártalmasnak és veszélyesnek tartják. Ez a demokrácia igazi halála.