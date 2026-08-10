Egyértelmű fordulat állt be a költségvetési folyamatokban a Fidesz és az Orbán-kormány távozásával: júliusban az államháztartás többlete 524 milliárd forint volt, május óta már csaknem ezer milliárd forinttal mérsékelték a hiányt.
Az egyik cél nyilvánvalóan az, hogy lehessen tartani a már amúgy is megemelt költségvetési hiánycélt.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet meghatározza, hogy mekkora megtakarítást kell elérni 2024-ben.
Az idei költségvetési hiánycél felülvizsgálata folyamatban van, de adóemelések és kiadáscsökkentések lehetőségéről is beszélt Varga Mihály a Közgazdász Vándorgyűlésen.
Több súlyos kockázatot rejt az Orbán-kormány jövő évi büdzsétervezete. Lehet, hogy ezt is újra kell tervezni a Költségvetési Tanács szerint.
Már a választások előtt megkezdi a kormány a költségvetés kiigazítását, ami arra utal, hogy egyre nagyobb pénzügyi problémákkal szembesül a kabinet.
Jövőre még nem vezetik be a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által megálmodott egy számjegyű személyi jövedelemkulcsot. Bár a kormányzati elképzelésekről csak részinformációk szivárogtak ki, az bizonyosnak látszik, hogy a kabinet ma bólint rá a költségvetési törvényjavaslatra, amit október 31-ig kell megküldenie az Országgyűlésnek.
A Szentszék különböző kiadáscsökkentő intézkedéseket hozott a negatív gazdasági előrejelzések és a költségvetési hiány miatt - jelentette honlapján a Zenit független katolikus hírügynökség.