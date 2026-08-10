Ma is téma a büdzsé

Jövőre még nem vezetik be a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által megálmodott egy számjegyű személyi jövedelemkulcsot. Bár a kormányzati elképzelésekről csak részinformációk szivárogtak ki, az bizonyosnak látszik, hogy a kabinet ma bólint rá a költségvetési törvényjavaslatra, amit október 31-ig kell megküldenie az Országgyűlésnek.