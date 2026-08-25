A mentők már nem is ígérnek

Nagyon komoly paradigmaváltásra van szükség a mentőszolgálatnál: el kell felejteni azt az elvárást, hogy minden hívásra 15 percen belül a helyszínre ér a mentő - mondta a Népszabadságnak adott interjújában Máté Gábor az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója.