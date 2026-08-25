A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők, külön-külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák, valamint nyomon követhető a mentési feladatok számának és összetételének alakulása.
A mentésirányítás látja, hogy éppen hol tartanak, így mindig a legközelebb lévőt tudja riasztani.
Kozmetikázza az adatokat az Országos Mentőszolgálat: a mentők kiérkezési idejét nem a hívástól számítják, hanem a gépkocsik indulása és a helyszínre érkezés között rögzítik.
Nagyon komoly paradigmaváltásra van szükség a mentőszolgálatnál: el kell felejteni azt az elvárást, hogy minden hívásra 15 percen belül a helyszínre ér a mentő - mondta a Népszabadságnak adott interjújában Máté Gábor az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója.