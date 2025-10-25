Beindult a panelcunami, Magyarországon néhány hónap alatt a háromszorosára duzzadt az eladó lakások száma

Magyarország;ingatlanpiac;panellakás;kínálat;Otthon Start Program;

2025-10-25 13:12:00 CEST

Triplájára nőtt az eladó budapesti panellakások száma, a hirtelen jött keresletet, vagyis az azzal járó áremelkedést láthatóan sok ilyen ingatlan tulajdonosa igyekszik kihasználni.

Néhány hónapja még hiánycikk volt a panellakás, 2025 februárjában mindössze 730 ilyen eladó ingatlan szerepelt a piacvezető hirdetési portálon, ma ugyanott - az ingatlan.com felületén, az ismétlődéseket ugyancsak kiszűrve - 2059 panelt kínálnak, a csúsztatott zsalusokkal együtt cikkünk megírásakor 2173-at, ami konkrétan háromszorosára duzzadt kínálatot tükröz. Nem véletlenül, hiszen az Otthon Start program keretébe a házgyári lakások kényelmesen beleférnek, sem a 1,5 milliós négyzetméter, sem a 100 milliós lakásonkénti vételár limitet még Budapest nagy részén sem lépik át. Nem lépik át, de már egyre több helyen nagyon megközelítik, ezzel tovább tetézve azt a már eddig is dinamikus áremelkedést, amit ezen a piacon már az Otthon Start megjelenése előtt látni lehetett - mondta a Népszavának Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlan alapító-tulajdonosa.

A jó elosztású, világos, a legolcsóbban felújítható panelek mindig is az első lakást vásárlók kedvencei voltak, épp az elérhető áruk miatt, az első lépcsőt képezve a lakáspiacra lépéshez sokaknak. A téglaépítésűektől évtizedeken át számottevően olcsóbb panelek árelőnye a jóideje tartó fokozott érdeklődés hatására kezdett elolvadni, ezt a folyamatot az Otthon Start csak tovább gyorsította. Az eladók vérszemet kaptak, a panellakások négyzetméterára esetenként ott is a 1,5 milliót nyaldossa, ahol ennyiért nincs rájuk vevő. A 3 százalékos hitel hirtelen keresletnövekményt és indokolatlan áremelkedéseket okozott, a kínálatban szereplő lakások között sok a túlárazott - ezeket azonban utolérheti még a piac - véli Gadanecz Zoltán. Az eladó lakások kínálata a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem csökkent olyan mértékben, hogy ne elégítené ki az Otthon Start olcsó hitelétől motivált újdonsült érdeklődőket. A felduzzadt kínálat azonban felöleli a nem reális áron piacra tett lakások sokaságát is.

Az év eleji 15 ezres budapesti eladó lakás kínálat most csaknem 22 ezerre duzzadt, ebben még 100 milliós vagy annál többért kínált panelből is több tucat van, különösen az úgynevezett sátortetős, vagyis legfiatalabb, az 1990 körül épült panelek ára kiemelkedő - mondta GDN Iroda alapítója. A lakáspiaci szakember szerint a tégla lakások árfolyamához immár indokolatlanul közel került panelárakat azok az újépítésűek fogják majd fékezni igazán, amelyek XXI. századi utódai lesznek a hajdani lakótelepeknek. Sok kiemelt beruházás keretében terveznek ugyanis olcsóbb, alacsonyabb műszaki tartalommal, de a 40-50 éve épült házgyári technológiás lakásokat és a még öregebb téglákat még így is magasan leköröző energetikai paraméterekkel bíró ingatlanokat nagy számban piacra dobni. Ezek formájában komoly kihívója akad a drága paneleknek is, amelyek ellen akkor majd bizonyára bevetik a ketyegő szavatossági bombát, hogy akkor mégis meddig bírják valójában az 50 évre tervezett, máris túlkoros házgyári lakások - prognosztizálta Gadanecz Zoltán.