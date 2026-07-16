Kiss-B. Atilla: Az Orbán János Déneshez köthető produkciók plusz forrásból születtek

Budapesti Operettszínház;Orbán János Dénes;Kiss B. Attila;

2026-07-16 18:18:00 CEST

A Budapesti Operettszínház az évi egy, saját forrásaiból finanszírozott bemutatója kivételével minden további előadásának a bemutatóig terjedő kiadásait sikeres pályázatok eredményeként nyerte el - hangsúlyozta.

Az Orbán János Dénes közreműködésével megvalósult előadások mindegyike pályázati úton elnyert plusz forrásoknak köszönhetően jöhetett létre - írta Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója csütörtökön a Facebookon.

Kiss-B. Atilla a társulat szerdán közzétett nyilatkozatára reagálva kifejtette: a Budapesti Operettszínház az évi egy, saját forrásaiból finanszírozott bemutatója kivételével minden további előadásának a bemutatóig terjedő kiadásait sikeres pályázatok eredményeként nyerte el. Az Orbán János Dénes közreműködésével megvalósult előadások mindegyike így pályázati úton elnyert plusz forrásoknak köszönhetően jöhetett létre - rögzítette.

Kiss-B. Atilla felidézte, hogy az Orfeum mágusa például a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával született meg, s központi támogatás jelent meg a Dankó Pista című előadás mögött is. A főigazgató szerint ezen források céltámogatások voltak, s így nem lettek volna átcsoportosíthatóak más célokra.

A nem a bemutatóig terjedő, hanem egy-egy aktuális előadáshoz köthető költségeket illetően kifejtette, előadásaik a nyugdíjas- és az ifjúsági bérletes előadásokat leszámítva kevés kivételtől eltekintve nyereségesek, s ez érvényes az Orbán János nevéhez köthető produkciókra is. A bevételhez százalékosan arányított jogdíjakat a befolyó jegybevételből fizetik ki, ahogy az előadásokban szereplő művészeik tiszteletdíját is - hangsúlyozta.

Kiss-B. Atilla rögzítette, egyik említett kiadási tétel sem érinti a Budapesti Operettszínház intézményi működési forrásainak felhasználását, azt túlnyomórészt a társulat munkabérére, társulati- és törzsgárdajuttatására, a színházi infrastruktúra fenntartására fordítják. A kulturális kormányzat által az elmúlt években, illetve 2026-ban végrehajtott béremelés eredményeként a személyi juttatások aránya a színház költségvetésében aktuálisan meghaladja a működési támogatás 80 százalékát, szemben a 2019/2020. években teljesített 50 százalék körüli mértékkel. Ezen belül a személyi juttatások egy főre jutó átlagos havi kifizetésének értéke a 2019. évi 392 891 forintról a 2026. évre 833 732 forintra emelkedett - közölte.

A főigazgató arra a szerdai közös nyilatkozatra reagált, amelyben a Budapesti Operettszínház vezetésétől a sajtóban megjelent, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) és Orbán János Dénes műveihez kapcsolódó kifizetésekkel összefüggő információk tisztázását kérték a színház társulatának tagjai.

A közös nyilatkozatot 35 társulati tag írta alá.