Tarr Zoltán felmentette munkavégzés alól az Operettszínház vezetőjét

vizsgálat;felmentés;Budapesti Operettszínház;Kiss B. Attila;Tarr Zoltán;

2026-09-29 11:25:00 CEST

Egyben belső vizsgálatot rendelt el a napvilágot látott információk miatt.

Mentesítette a munkavégzés alól a Budapesti Operettszínház főigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán egy keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, számtalan panasz érkezett az intézmény munkavállalóitól, ezért belső szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el. Célunk minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés, a munkavállalók biztonsága ehhez elengedhetetlen - zárta rövid posztját a tárcavezető.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a Budapesti Operettszínház dolgozói már júniusban a fenntartó minisztériumhoz, azon belül Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárhoz fordultak, abban bízva, hogy felülvizsgálják az intézmény működését.

Júliusban több mint ötven társulati tag nyílt levélben közölte Kiss-B. Atilla főigazgatóval, hogy a vezetés elveszítette a szakmai és emberi bizalmukat. A konfliktust tovább élezte, hogy miközben a társulat szerint forráshiánnyal indokolták előadások és bemutatók elmaradását, Orbán János Déneshez kapcsolódó projektekre csaknem 130 millió forint jutott; Kiss-B. Atilla azt válaszolta, hogy ezek célhoz kötött, pályázati források voltak. Szeptemberben több művész nyilvánosan is szolidaritást vállalt a vezetéssel szemben tiltakozókkal, majd a társulat titkos ülést tartott.