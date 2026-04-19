Nem megy simán az üzlet a Molnak, Hernádi Zsolt most is Szerbiában tárgyal a NIS orosz többségi tulajdonának a megvásárlásától

2026-04-19 13:01:00 CEST

Nemrég már kész tényként közölték, hogy a Mol 1,4 milliárd euróért üti nyélbe az üzletet.

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter Belgrádban – adta hírül a hvg a tárcavezető az Instagram-bejegyzése alapján. Abból azonban nem úgy tűnik, mintha közelednének az álláspontok az orosz Gazprom tulajdonrészének a megvásárlásával kapcsolatban.

A szerb energiaügyi miniszter szerint a felek a NIS jövőbeni működéséről és tulajdonosi helyzetéről egyeztettek szombaton. Hozzátette: a megállapodás nem könnyű, és vannak olyan „vörös vonalak”, amelyeket Szerbia nem léphet át. A január óta zajló tárgyalássorozatban most a vállalat jövőbeli irányításának kérdéséről is szó esett. A megbeszélések a következő napokban Belgrádban folytatódnak, miközben a Mol a Gazpromnyefttel és a Gazprommal is tárgyal.

– A szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára – fogalmazott Dubravka Đedović Handanović. A NIS 2025 októbere óta áll amerikai szankciók alatt, azonban az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC egyelőre folyamatosan halasztja azt a határidőt, amíg a NIS tulajdonosi köréből el kell távolítani az orosz energiavállalatot.

A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben. A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. A Népszava korábbi értesülése szerint a magyar olajtársaság 1,4 milliárd euróért, több mint ötszázmilliárd forinthoz közeli összegért veheti meg a szerb NIS 56,15 százalékát az orosz Gazpromtól. A hírek szerint az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.