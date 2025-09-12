Ennyit fizet Soros az ön családjának

Elképesztő összegek mozgatását tulajdonítja a Fidesz Soros Györgynek. A kormánypárt bemondásai szerint a nyugdíjemelés és az Erzsébet-utalvány-osztás bagatell ahhoz képest, amit az amerikai üzletember a magyar népnek szán, hogy bukjon a kormány.