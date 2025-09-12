A hírt a Szántó Georgina által selejtnek minősített Telex tudta meg egy közérdekű adatigénylésből.
A volt főpolgármester-helyettes január 1-től tölti be a posztot.
Újabb ember távozik momentumos tisztségéből, ezúttal a kommunikációs igazgató – értesült a Magyar Hang.
Elképesztő összegek mozgatását tulajdonítja a Fidesz Soros Györgynek. A kormánypárt bemondásai szerint a nyugdíjemelés és az Erzsébet-utalvány-osztás bagatell ahhoz képest, amit az amerikai üzletember a magyar népnek szán, hogy bukjon a kormány.