Távozott Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója

Közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából Szántó Georgina, aki a köztársasági elnök kommunikációs igazgatójaként egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrált Facebook-bejegyzésben „Telex-selejtnek” nevezte a portált – írja a Telex azután, hogy ez egy a Sándor-palotának küldött közérdekű adatigénylésükre kapott válaszból derült ki. Szántó szeptember 3-án közös megegyezéssel távozott a köztársasági elnök hivatalától, és felmondási idejére felmentették a munkavégzés alól.
– Főigazgató-helyettesként alá tartozott a kommunikációs terület, amikor Sulyok Facebook-posztjából kitörölték az orosz szót a munkácsi rakétatámadás után. A Sándor-palota vizsgálatot indított a módosítás miatt, majd közleményükben azt írták: „olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket”. Azt nem tudni, hogy a kettő között van-e bármilyen összefüggés, de mindössze két hét telt el Sulyok posztjának nagy vihart kavart átírása és a főigazgató-helyettes távozása között – áll a Telex cikkében, és az említett módon megszerzett információt végül megerősítette a Sándor-palota is, de csak a közös megegyezés tényét említették, más magyarázatot nem adtak, és a távozott sajtófőnök sem nyilatkozott.A Sándor-palota kivizsgálta, mi volt a Sulyok-féle malőr, de az erről szóló közleményben sem sikerült leírnia, hogy Munkácsot az oroszok támadták megSulyok Tamás hivatala a 444-nek: „igen”. Sulyok Tamás hivatala a Telexnek: „nem”Sulyok Tamás mély együttérzését fejezte ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, aztán villámgyorsan kihúzta az orosz szót a rakétatámadás elől
Szántó Georgináról a portál azt írta, hogy korábban évekig az Alkotmánybíróság kommunikációs igazgatója volt, majd volt főnökénél, a köztársasági elnöknek választott Sulyok Tamásnál kapott hasonló feladatot a Sándor-palotánál, ahol idén június 18-ig sajtófőnökként az Elnöki Kabinet tagja volt. – Június 19-től szeptember 3-ig főigazgató-helyettesként a Programmegvalósításért Felelős Kabinet vezetőjeként dolgozott. A Sándor-palota szervezeti és működési szabályzata (szmsz) szerint hozzá tartozott a köztársasági elnök bel- és külföldi programjai előkészítése, megvalósítása, valamint ő irányította a Kommunikációs Igazgatóság és a Protokoll Igazgatóság vezetőjének munkáját is.