Távozott Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója

2025-09-12 19:45:00 CEST

A hírt a Szántó Georgina által selejtnek minősített Telex tudta meg egy közérdekű adatigénylésből.

Közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából Szántó Georgina, aki a köztársasági elnök kommunikációs igazgatójaként egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrált Facebook-bejegyzésben „Telex-selejtnek” nevezte a portált – írja a Telex azután, hogy ez egy a Sándor-palotának küldött közérdekű adatigénylésükre kapott válaszból derült ki. Szántó szeptember 3-án közös megegyezéssel távozott a köztársasági elnök hivatalától, és felmondási idejére felmentették a munkavégzés alól.

– Főigazgató-helyettesként alá tartozott a kommunikációs terület, amikor Sulyok Facebook-posztjából kitörölték az orosz szót a munkácsi rakétatámadás után. A Sándor-palota vizsgálatot indított a módosítás miatt, majd közleményükben azt írták: „olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket”. Azt nem tudni, hogy a kettő között van-e bármilyen összefüggés, de mindössze két hét telt el Sulyok posztjának nagy vihart kavart átírása és a főigazgató-helyettes távozása között – áll a Telex cikkében, és az említett módon megszerzett információt végül megerősítette a Sándor-palota is, de csak a közös megegyezés tényét említették, más magyarázatot nem adtak, és a távozott sajtófőnök sem nyilatkozott.

Szántó Georgináról a portál azt írta, hogy korábban évekig az Alkotmánybíróság kommunikációs igazgatója volt, majd volt főnökénél, a köztársasági elnöknek választott Sulyok Tamásnál kapott hasonló feladatot a Sándor-palotánál, ahol idén június 18-ig sajtófőnökként az Elnöki Kabinet tagja volt. – Június 19-től szeptember 3-ig főigazgató-helyettesként a Programmegvalósításért Felelős Kabinet vezetőjeként dolgozott. A Sándor-palota szervezeti és működési szabályzata (szmsz) szerint hozzá tartozott a köztársasági elnök bel- és külföldi programjai előkészítése, megvalósítása, valamint ő irányította a Kommunikációs Igazgatóság és a Protokoll Igazgatóság vezetőjének munkáját is.