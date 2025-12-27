Volt kommunikációs igazgatója szerint Sulyok Tamás és a Sándor-palota vezetői nem az emberekért, hanem saját jólétükért dolgoznak

Nem vártam semmilyen hatást, egyszerűen nem tudtam és nem akartam tovább magamban tartani – adott magyarázatot a 444 kérdésére Szántó Georgina, a köztársasági elnök volt kommunikációs igazgatója, miért írta meg azt a pénteki Facebook-kommentjét, amely nem túl hízelgő fényben tünteti fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, illetve a Sándor-palotát. Állítása szerint „a hónapok óta tartó fájdalom és az igazságérzete hatására” érezte szükségét a saját profilképe alá kritikus kommentet írni arról, hogy szerinte volt főnöke gyakorlatilag tönkretette őt, és Sulyok Tamásnak a jó szó „ellenséggé” vált.
Ahogy lapunk is megírta, Szántó Georgina ígérete szerint nemsokára közzéteszi az emlékeit a Sándor-palotában eltelt másfél évéről, amely alatt ő próbálta Sulyok Tamás szebbik arcát mutatni, de a köztársasági elnök nem kért ebből. „Az volt a mottója: »Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?« Mondta ezt arra, hogy a féktelen pénzköltés, a felduzzasztott létszámokkal utazó delegációk, a szociális érzéketlenség állandó kritikusa voltam." A 444 kérdésére erről azt közölte, hogy a féktelen pénzköltés alatt a külföldi utak delegációs létszámát és résztvevőit értette, ami ellen állítása szerint folyamatosan harcolt az ottléte alatt.
Bírálta továbbá a köztársasági elnök feleségének különböző, jószolgálatinak nevezett megmozdulásait számos kísérővel és felhajtással. – Leegyszerűsítve: azt szajkóztam, hogy visszatetsző, ha népes kísérettel odaállítanak különböző helyszínekre abban a reményben, hogy majd mindenki gazsulál nekik, és a kézfogásról fotó készül, s legalább igyekezzenek úgy tenni, mintha jót akarnának az embereknek – írta most a 444-nek a volt kommunikációs igazgató. Hozzátette, személyes tapasztalata szerint kifejezetten üldözendő volt a jó szándék, mert nem az emberekért, ők a saját jólétükért gondoltak dolgozni.
Szántó Georgina Sulyok Tamás régi bizalmi embere, az Alkotmánybíróság egykori kommunikációs igazgatója volt. 2025. szeptember 3-án távozott közös megegyezéssel távozott a Sándor-palotából. Ő volt az, aki a köztársasági elnök kommunikációs igazgatójaként egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrált Facebook-bejegyzésben selejtnek nevezte a Telexet, de még ő irányította Sándor-paolta kommunikációját akkor is, amikor Sulyok Tamás egyik ominózus Facebook-bejegyzéséből kitörölték az orosz szót a munkácsi rakétatámadás után.