New Yorkból jött az ötlet: bringával mennek a zöld javakért Szegeden az önkéntes komposztfutárok

A levágott fű, a banánhéj, az ágnyesedék nem szemét, hanem a szó legszorosabb értelmében kincs. Értékes tápanyaggá válik, komposzt lesz belőle, melyet magunk is előállíthatunk. Egy szegedi kezdeményezés, a Komposztfutár még a panelházban élőknek is segít, így nekik sem lehet most már akadály a hely- és tárolóláda hiánya. Hetente gyűjtik be a konyhai növényi maradékot azoktól, akinek fontos ez a szemlélet. Kerékpáros önkénteseik 30-40 címre jutnak el. Egy családnál évi akár 500 liter alapanyag keletkezhet, ami azért már nem elhanyagolható mennyiség. Az önkéntesek jól bevált közösségi komposztálót is építettek.