A szakmai szervezet éppen ezért a törvény finomhangolását kéri a kormánytól.
Teljesen legálisan tarthatnák polcaikon a Meseország mindenkié című könyvet, mivel az ilyen intézmények nem végeznek kereskedelmi tevékenységet.
A CEU üresedő könyvespolcait szemlélve nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarország elképesztő léptékben kezdi elveszíteni – sőt, kidobálni – az itt őrzött sokszínű, kulturális információt.
Közeleg a határidő, amikor sok-sok könyvtáros, múzeumi dolgozó kap egy visszautasítható ajánlatot.