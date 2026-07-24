Magyar Pétert már a Terrorelhárítási Központ védi

védelem;testőrség;Terrorelhárítási Központ;Készenléti Rendőrség;köpés;Magyar Péter;

2026-07-24 10:30:00 CEST

Nem tudni, hogy a váltás összefügg-e azzal, hogy a politikust pár napja leköpték a Nyugati pályaudvaron.

Péntektől a Terrorelhárítási Központ (TEK) felel Magyar Péter személyi védelméért a 24.hu értesülése szerint.

A miniszterelnök őrzését korábban a Készenléti Rendőrség látta el.

A változás egy nappal azután történt, hogy a Nyugati pályaudvaron egy férfi leköpte a kormányfőt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön még azt közölte az RTL Híradóval, hogy nem tervezi a miniszterelnök védelmének megerősítését.

A Belügyminisztérium azt írta a portál érdeklődésére, hogy a kormány döntése alapján átalakítás kezdődik a rendvédelmi szerveknél, miután az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja.

A minisztérium tájékoztatása alapján már folynak az egyeztetések a rendvédelmi szervek között, hogy a jogszabály hatálybalépése után azonnal megkezdődhessen az átszervezés. A tervezet szerint a személyi védelem teljes egészében az Országos Rendőr-főkapitányság középirányítása alatt újjászervezett Terrorelhárítási Központ feladata lesz.

A Belügyminisztérium nem tért ki arra, hogy a gyors váltás kapcsolatban áll-e a Nyugati pályaudvaron történt incidenssel. A tárca ugyanakkor nem cáfolta a 24.hu azon információját, hogy Magyar Péter védelmét már a Terrorelhárítási Központ látja el.