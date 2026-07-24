Magyar Pétert már a Terrorelhárítási Központ védi

Péntektől a Terrorelhárítási Központ (TEK) felel Magyar Péter személyi védelméért a 24.hu értesülése szerint.
A miniszterelnök őrzését korábban a Készenléti Rendőrség látta el.
A változás egy nappal azután történt, hogy a Nyugati pályaudvaron egy férfi leköpte a kormányfőt.Leköpték Magyar Pétert a Nyugati pályaudvaronNem erősítik meg Magyar Péter személyi védelmét, miután egy férfi leköpte a Nyugati pályaudvaron
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön még azt közölte az RTL Híradóval, hogy nem tervezi a miniszterelnök védelmének megerősítését.
A Belügyminisztérium azt írta a portál érdeklődésére, hogy a kormány döntése alapján átalakítás kezdődik a rendvédelmi szerveknél, miután az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja.
A minisztérium tájékoztatása alapján már folynak az egyeztetések a rendvédelmi szervek között, hogy a jogszabály hatálybalépése után azonnal megkezdődhessen az átszervezés. A tervezet szerint a személyi védelem teljes egészében az Országos Rendőr-főkapitányság középirányítása alatt újjászervezett Terrorelhárítási Központ feladata lesz.
A Belügyminisztérium nem tért ki arra, hogy a gyors váltás kapcsolatban áll-e a Nyugati pályaudvaron történt incidenssel. A tárca ugyanakkor nem cáfolta a 24.hu azon információját, hogy Magyar Péter védelmét már a Terrorelhárítási Központ látja el.Magyar Péter: Az, hogy leköpik, egy olyan kockázat, amelyet az ember bevállal