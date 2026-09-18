Az érintett csecsemők tünetmentesek, a koraszüléssel veszélyeztetett nőket és újszülöttjeiket átmenetileg más intézmények fogadják.
A a koraszülöttek és családjaik támogatásának fontosságára emlékeztet a díszkivilágítás a koraszülöttek világnapján.
Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók, akik az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmányukban bemutatták, hogy jobban fejlődnek az ilyen zenét hallgató koraszülöttek neurális hálózatai, különösen az a hálózat, amely az érzékelésben és észlelésben játszik szerepet.
A minisztérium szerint ideiglenesen áll le a Honvédkórház koraszülött részlege, addig pedig „átirányítják” a koraszülött csecsemőket.
November végére háromfősre csökkent a stáb, így december 15-től be is zárják az osztályt.
A trafikmilliárdos Sánta János egyik hozzátartozója és Lázár János felesége együtt viszi az 1,2 milliárddal megtámogatott, koraszülötteket segítő alapítványt.
Folyadékkal teli mesterséges méh kifejlesztésén dolgoznak amerikai orvosok. Azt remélik, hogy az eszköz segít megreformálni a súlyosan éretlen koraszülött babák kezelését, jelentősen javítva a túlélési esélyeiket.
Szó szerint a legkisebbek, vagyis a kis súllyal világra jött, koraszülött babák életének első heteit segítik azok a műszerek, amelyeket a Szent Margit kórháznak és a Péterfy Sándor utcai kórháznak vásárolt az UniCredit Bank csaknem 1,6 millió forintértékben. Az adományozást az ADRA-Vitium Esélyegyenlőségi Alapítvány koordinálta.
Hazánkban évente 8000 újszülött, azaz tízből egy kisbaba koraszülöttként lát napvilágot. Ez a magas arány még inkább sokkoló annak tükrében, hogy a koraszülések európai átlaga 6 százalék körül alakul, sőt a skandináv országokban a 4 százalékot sem éri el. Minél korábban születik egy baba, annál valószínűbb, hogy valamilyen súlyos, akár életveszélyes szövődmény fog nála kialakulni, ezért a koraszülöttség az újszülött-halálozás vezető oka világszerte. A szülés körüli halálozás 80 százaléka, és a maradandó károsodások 70 százaléka a koraszülött babák és az igen kis súllyal született csecsemők köréből kerül ki.
Kiemelkedően magas, az európai átlag több mint másfélszerese Magyarországon a koraszülöttek aránya és az elmúlt húsz évben ez a szám nem csökken. A riasztó tendencia miatt a kutatók már szinte népbetegségként kezelik a veszélyes folyamatot. A koraszülések száma Európában eléri az évi ötszázezret, de a tagországokat illetően jelentős eltérés mutatkozik a statisztikákban: ez pedig már nem magyarázható pusztán az egészségügyi ellátás eltérő minőségével, szerepe van a szociális helyzet és az egészségkultúra különbözőségének is - írja közös közleményében Ujhelyi István és Niedermüller Péter.