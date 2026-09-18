Közös európai indítvány a koraszülöttekért

Kiemelkedően magas, az európai átlag több mint másfélszerese Magyarországon a koraszülöttek aránya és az elmúlt húsz évben ez a szám nem csökken. A riasztó tendencia miatt a kutatók már szinte népbetegségként kezelik a veszélyes folyamatot. A koraszülések száma Európában eléri az évi ötszázezret, de a tagországokat illetően jelentős eltérés mutatkozik a statisztikákban: ez pedig már nem magyarázható pusztán az egészségügyi ellátás eltérő minőségével, szerepe van a szociális helyzet és az egészségkultúra különbözőségének is - írja közös közleményében Ujhelyi István és Niedermüller Péter.