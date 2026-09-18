Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi kórház koraszülött osztályán egy fertőzés miatt

Szeged;fertőzés;zárlat;intenzív osztály;koraszülöttek;

2026-09-18 18:25:00 CEST

Az érintett csecsemők tünetmentesek, a koraszüléssel veszélyeztetett nőket és újszülöttjeiket átmenetileg más intézmények fogadják.

Három koraszülöttnél mutattak ki multirezisztens baktériumot az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Koraszülött Intenzív Osztályán, ahol szeptember 11-től felvételi zárlat van - írja a 24.hu.

Az osztály az új betegeket nem tudta megfelelően, külön helyiségben és külön személyzettel elkülöníteni, ezért a koraszülés veszélyével érkező anyák újszülöttjeinek ellátását sem tudta tovább vállalni.

A klinika szeptember 11-én jelezte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak, hogy az osztályon ESBL Klebsiella pneumoniae fertőzéses esetek halmozódását észlelték. Az intézmény tájékoztatása szerint a három érintett koraszülött tünetmentes, kolonizált beteg, jelenleg egyiküknél sem jelentkeznek fertőzés jelei.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szeptember 14-én átmenetileg más ellátóhelyeket jelölt ki a betegek fogadására és ellátására. Ezek között szerepel a Békés Vármegyei Központi Kórház, a Pécsi Tudományegyetem és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, az ellátás és a betegelhelyezés koordinálásába pedig az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) is bevonták. A kijelölés az akadályoztatás megszűnéséig érvényes.

A Koraszülött Intenzív Osztályon heti rendszerességgel végeznek szűrővizsgálatokat a multirezisztens kórokozókat tünetmentesen hordozó betegek felismerésére. Kolonizáció esetén elkülönítik az érintetteket és alkalmazzák az előírt higiénés intézkedéseket; halmozott észlelés esetén értesítik az illetékes hatóságot és annak utasításai szerint járnak el, az osztály lezárása és zárófertőtlenítés pedig szükségessé válhat.