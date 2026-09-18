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Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi kórház koraszülött osztályán egy fertőzés miatt

Az érintett csecsemők tünetmentesek, a koraszüléssel veszélyeztetett nőket és újszülöttjeiket átmenetileg más intézmények fogadják.

Három koraszülöttnél mutattak ki multirezisztens baktériumot az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Koraszülött Intenzív Osztályán, ahol szeptember 11-től felvételi zárlat van - írja a 24.hu.

Az osztály az új betegeket nem tudta megfelelően, külön helyiségben és külön személyzettel elkülöníteni, ezért a koraszülés veszélyével érkező anyák újszülöttjeinek ellátását sem tudta tovább vállalni.

A klinika szeptember 11-én jelezte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak, hogy az osztályon ESBL Klebsiella pneumoniae fertőzéses esetek halmozódását észlelték. Az intézmény tájékoztatása szerint a három érintett koraszülött tünetmentes, kolonizált beteg, jelenleg egyiküknél sem jelentkeznek fertőzés jelei.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szeptember 14-én átmenetileg más ellátóhelyeket jelölt ki a betegek fogadására és ellátására. Ezek között szerepel a Békés Vármegyei Központi Kórház, a Pécsi Tudományegyetem és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, az ellátás és a betegelhelyezés koordinálásába pedig az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) is bevonták. A kijelölés az akadályoztatás megszűnéséig érvényes.

A Koraszülött Intenzív Osztályon heti rendszerességgel végeznek szűrővizsgálatokat a multirezisztens kórokozókat tünetmentesen hordozó betegek felismerésére. Kolonizáció esetén elkülönítik az érintetteket és alkalmazzák az előírt higiénés intézkedéseket; halmozott észlelés esetén értesítik az illetékes hatóságot és annak utasításai szerint járnak el, az osztály lezárása és zárófertőtlenítés pedig szükségessé válhat.

Zugló országgyűlési képviselője azt hangoztatta, nem azon kell múlnia az ellátásnak, hogy kinek mennyi pénze van. 