Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) augusztus 1-jétől fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. Kovács Katalin férje a volt sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, nem mellesleg pedig milliárdos támogatásokat kapjon.
Az eredetileg 43,4 milliárd forintra tervezett beruházás építési költsége ezzel immár átlépte az 50 milliárd forintot.
Akár szakmai számonkérő is lehet Schmidt Ádám, akinek a felesége a kajakos Kovács Katalin.
Megszületett Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó második kislánya. Schmidt Júlia Léna és édesanyja is jól van.
Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó a közösségi oldalain jelentette be: 21 hetes terhes.
Bejelentette visszavonulását a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalin, minden idők egyik legeredményesebb kajakosa.
A szolnoki edzőtáborban ismét összeült Athén és Peking olimpiai bajnok párosa, Kovács Katalin és Douchev-Janics Natasa, miután utóbbi hazatért Mexikóból.
Nem irigyeljük a kajak-kenu válogatott vezetőedzőjét, akinek a parádés szegedi világkupa után következő válogató versenyeken arról kell döntenie, ki maradjon ki egyik vagy másik egységből, miközben egymást szorongatják a kiváló versenyzők. De Storcz Botond lapunknak adott interjújában elismerte, örömmel vállalja a válogatott összeállításának kellemes gondját.
54 ország, közel 1000 sportolója vesz rész a jövő péntektől vasárnapig tartó kajak-kenu világkupaversenyen Szegeden. A kisvilágbajnokságként emlegetett eseményre a belépés díjtalan az érdeklődők számára. A Népszavának nyilatkozott Storcz Botond, a magyar kajak-kenu válogatott vezetőedzője. Feltárta, hogyan történik a keret kiválasztása, méltatta a fiatalok teljesítményét, valamint beszélt a kajak-kenuban történt baby-boomról, Kovács Katalin és Fazekas-Zur Krisztina gyermekáldásáról.
Gyereket vár a háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kovács Katalin - erről a Nemzeti Sport szerdai száma adott hírt.