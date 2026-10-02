Visszatér a Szijjártó-féle KKM egyik főosztályvezetője, az agrártárca közigazgatási államtitkáraként fog dolgozni a Tisza-kormánynak

Bóna Szabolcs bemutatása szerint Nagy Gábor még 2000-ben kezdett el dolgozni az akkor Torgyán József vezette földművelésügyi, később, több éven át a Szijjártó Péter irányítása alatt álló külügyi tárcánál főosztályvezető volt.