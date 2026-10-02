November 1-jétől önálló gyógyszerhatóság jön létre, két éven belül pedig alapjaiban átalakítanák a gyógyszerfinanszírozás rendszerét – egyebek mellett erről beszélt Ilku Lívia közigazgatási államtitkár és Kaló Zoltán, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) konferenciáján.
Ilku Lívia gyógyszerész-jogász-közgazdász, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára dolgozott már minisztériumban, piaci cégnél, az egykori gyógyszerhatóságnál és most visszatért az államigazgatásba, az ő feladata felépíteni régóta hiányolt önálló tárcát. Interjú.
Bóna Szabolcs bemutatása szerint Nagy Gábor még 2000-ben kezdett el dolgozni az akkor Torgyán József vezette földművelésügyi, később, több éven át a Szijjártó Péter irányítása alatt álló külügyi tárcánál főosztályvezető volt.
Pósfai Gábor szerint Retteghy András Tibor szakmai felkészültsége, tapasztalata és elkötelezettsége garancia arra, hogy a Belügyminisztérium „működésében is a jogállamiságot, a szakmaiságot és a közérdeket képviselje”.
Szerdától Ducsay Zsuzsanna jogász tölti be a tisztséget, Bordás Gábort váltja a poszton.
A magyar kormányt Hágában szenvedélyesen védő korábbi egyetemi docens Varga Judit minisztériumában kapott munkát.A magyar kormányt Hágában is szenvedélyesen védő egyetemi docens Varga Judit minisztériumában kapott munkát.
Leváltották Dankó Istvánt, a Honvédelmi Minisztérium (HM) közigazgatási államtitkárát - tájékoztatott a tárca.