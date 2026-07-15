Évek óta tartó folyamat eredménye az, hogy a Playstation megválik fizikai hordozóitól, és egyben az egyik leglogikusabb döntés, ha a játékipar életben szeretne maradni.
Épphogy elkezdtünk gimnáziumba járni, amikor az egyik új osztálytársnőm megtanított karkötőt készíteni. Semmi egyéb nem kellett hozzá, csak színes fonalak és egy biztosítótű.
Az egészségügyi miniszter négy év múlva is szeretne táncolni, ha nyer a Tisza párt és ha sikerül az egészségügyet fejlődési pályára állítani.
Biztonsága érdekében, kérem, kapaszkodjon című verseskötete magyar megjelenése alkalmából először járt hazánkban augusztus végén Kayla Czaga (1989), akinek édesapja 1956-ban menekült el az országból.A többek közt a rangos Gerald Lampert-díjjal kitüntetett, a Vancouver melletti Victoriában élő kanadai költőt a Nyitott mondat felkérésére a játékos, humoros, ugyanakkor zsigerekig ható verseinek fordítója interjúvolta meg, magyar gyökereiről is kérdezve a szerzőt.
A 25 éves, Szegeden élő Fodor Bernadett mindig is szeretett barkácsolni. Az alkotás öröméért, és mert ezzel másoknak is örömet szerezhetett. Kamaszként saját Facebook-oldalt, a nagykorúságot elérve vállalkozást alapított, Betti műhelye néven egyedi és kis szériás kézműves ajándéktermékeket árul saját kezűleg összerakott webshopjából. Ám amikor úgy döntött, ez lesz a főállása, pár napra rá jött a kata eltörlése, a rekordinfláció, a forint mélyrepülése, majd a posták bezárása. A nehézségekből származó frusztrációját kreatívan élte ki, frappánsan ironizáló, politikai tematikájú termékcsokrot tervezett. Ez hozta meg számára az üzleti sikert, mi is innen figyeltünk fel rá.
Mesterségesintelligencia-alapú programokkal, csupán nyolc óra alatt alkotott a kisfiainak szóló, „egyperces” mesekönyvet Bereczki Nóra. A robotikai vállalatnál marketingvezető édesanya változatos reakciókat kapott a neten: „ez félelmetes!” és „nem lesz már szükség írókra”, illetve ez „az elértéktelenedés újabb lépcsőfoka”. Mi még tanuljuk a digitális világot, közben már a digitális világ is tanul minket, ezért is érdemes tartani a lépést. És mert amit ismerünk, attól talán kicsit kevésbé félünk.
A mai tizenévesek vállát nyomja a súly, hogy bolygónk pusztulását megfékezzék, vagy legalábbis lelassítsák, míg az utánuk következő generáció nem talál megoldást a klíma- és az energiaválságra. Autómentes jövő az utcákon napelemgombákkal, mini hulladék-újrahasznosító, rovarfogó bogárrobot, menetszéllel hajtott jármű, több inkluzivitás a társadalomban – így képzelik a jövőt a tinédzserek, akik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Ugrás a jövőbe! pályázatán indultak. A kiírók fontos célja, hogy a gyerekek ki tudják fejezni félelmeiket a nyomasztóan festő jövővel kapcsolatban, és proaktívan lépjenek, latba vetve a tervezői gondolkodást és határtalan kreativitásukat. Fantasztikus terveik még a mi jövő miatti szorongásunkat is enyhíthetik.
A legjobb kreatív tartalmakat bemutató hazai videókat és filmeket vonultatja fel az első Budapest Design Film Festival (BDFF), amelyet a Super Channel rendez meg csütörtöktől szombatig a Kolor bárban, a Design Hét Budapest keretében.