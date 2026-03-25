A végleges eredmény is Fidesz-bukta Tapolcán

Rig Lajos (Jobbik) nyerte a mandátumot a vasárnap tartott tapolcai időközi országgyűlési választáson - nyilatkozta az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője, miután megszámolták a szavazatokat abban a szavazókörben, amelyben bevárták a külföldön leadott voksokat. A végleges eredmény szerint nem változott meg a vasárnap kialakult sorrend: Fenyvesi Zoltán (Fidesz-KDNP) lett a második, Pad Ferenc (MSZP-DK) a harmadik.