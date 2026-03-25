Négy éve a feliratkozók megközelítőleg 90 százaléka ténylegesen megjelent valamelyik külképviseleten, és le is adta a szavazatát.
A Magyarországon és más európai uniós országban lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak a június 9-ei európai parlamenti választáson, ehhez május 15-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe.
Csak az egyikeként a diplomáciai misszióknak, amelyeket szerte Európában kivágott állati szemekkel leptek meg.
A hétvégén és jövő hétfőtől hat-hat kijelölt külképviseleten várják a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat.
Besztercebányától Zambiáig várják majd további szavazóhelyiségekben a külhoni magyar voksolókat.
A legtöbben a londoni külképviseletet jelölték meg, de sokan voksolnának Brüsszelben, Münchenben, Berlinben, Bernben, Hágában és Stuttgartban is.
A külképviseletek száma a 2018-as országgyűlési választáshoz képest 16-tal nőtt.
Szerda estére várhatóan valamennyi külképviseletről megérkeznek a szavazatokat tartalmazó urnák a Nemzeti Választási Irodába (NVI), már csak a Londonból, Manchesterből, Edinburgh-ból és Stuttgartból érkezők várják - közölte az NVI az MTI érdeklődésére.
Eddig 3187-en vetették föl magukat a külképviseleti névjegyzékbe az április 8-i országgyűlési képviselő-választásra, a legtöbben, 427-en Londonban szeretnének szavazni.
Újabb gigantikus lopásokat készít elő a Fidesz azzal a törvényjavaslattal, amely szerint offshore cégekkel is szerződhetnek a magyar nagykövetségek, akár visszamenőleg is - hívta fel a figyelmet közleményében az MSZP.
Rig Lajos (Jobbik) nyerte a mandátumot a vasárnap tartott tapolcai időközi országgyűlési választáson - nyilatkozta az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője, miután megszámolták a szavazatokat abban a szavazókörben, amelyben bevárták a külföldön leadott voksokat. A végleges eredmény szerint nem változott meg a vasárnap kialakult sorrend: Fenyvesi Zoltán (Fidesz-KDNP) lett a második, Pad Ferenc (MSZP-DK) a harmadik.
Szakértők elképzelhetetlennek tartják, hogy egy ország külképviselete fontos nemzetközi szervezetek feladatkörét is ellássa, amint arra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár egy a napokban megjelent interjújában utalt. Arról ugyanakkor megoszlik a véleményük, ésszerű lenne-e egységesíteni a nagykövetségeken zajló munkát.
Csaknem 7500-an kérték a szombat délutáni határidőig felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hét végi adataiban ugyanakkor azok még nem szerepeltek, akik pénteken vagy szombaton adták be kérelmüket, mivel ezeket még nem bírálták el a választási irodák.