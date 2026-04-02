Már több mint 87 ezren vannak a külképviseleti névjegyzékben, Londonban szavaznának a legtöbben

2026-04-02 12:25:00 CEST

Csütörtökön 16 órakor lejár a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Reggelig több mint 87 ezren jelezték, hogy az április 12-ei országgyűlési választáson Magyarország külképviseletein szavaznának, a legtöbben – több mint 9 ezren – Londonban – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon, az ország nagykövetségein és konzulátusain szavazhatnak. A külképviseleten szavazóknak csütörtökön 16 óráig kell felvetetniük magukat a külképviseleti névjegyzékbe.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint

csütörtök reggel 87 302-en szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben, négy éve az országgyűlési választáson 65 480 embert vettek fel ebbe.

A csütörtök reggeli adatok szerint a legtöbben Londonban (9152), Hágában (6117), Münchenben (5283), Bernben (4008), Stuttgartban (3984), és Bécsben (2803) szavaznának.

A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és a pártlistás vagy – nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében – nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat.

A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat ott nem bontják fel, hanem Magyarországra szállítják, és a voksokat bekeverik a szavazópolgár választókerületében az erre kijelölt szavazókör szavazatai közé. Ugyanebben a szavazókörben számolják meg az átjelentkezők szavazatait is.

Azok, akik jövő vasárnap nem a lakóhelyükön szeretnének voksolni, ugyancsak csütörtökön 16 óráig jelentkezhetnek át egy másik magyarországi település névjegyzékébe. Az NVI adatai szerint

csütörtök reggelig 210 ezren jelentkeztek át a lakóhelyüktől eltérő másik magyarországi településre, négy évvel ezelőtt ez a szám 157 ezer volt.

A legtöbb átjelentkező Budapest 12. számú egyéni választókerületében van (XIII. kerületi székhely), ide több mint 8600-an jelentkeztek át. Vidéken Szegeden szavaznának átjelentkezéssel a legtöbben, csaknem ötezren.