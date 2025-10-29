Vlagyimir Putyin különmegbízottja szerint egy éven belül béke lesz Ukrajnában

Oroszország;Ukrajna;béke;Vlagyimir Putyin;különmegbízott;orosz-ukrán háború;

2025-10-29 17:50:00 CET

„Biztosak vagyunk benne, hogy a béke felé haladunk” – jelentette ki egy szaúd-arábiai befektetési konferencián Kirill Dmitrijev.

Vlagyimir Putyin orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szerdán, Szaúd-Arábiában tett látogatása során arról beszélt, hogy szerinte az ukrajnai háború egy éven belül véget ér – írja a Reuters.

„Biztosak vagyunk benne, hogy a béke felé haladunk” – jelentette ki egy befektetési konferencián a szaúdi fővárosban Dmitrijev, aki egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója is. Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e a béke Ukrajnában egy éven belül, azt válaszolta: „Úgy hiszem, igen.”

Az orosz elnöki különmegbízott a rijádi konferencián az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Oroszország közötti együttműködést dicsérte, mint a világ legnagyobb természeti erőforrásokkal rendelkező országait, és azt mondta, hogy ez hozzájárulna a világ biztonságosabbá tételéhez. „Az emberek jelenleg az Oroszország körül fennálló regionális konfliktusra koncentrálnak, de mi nem akarjuk, hogy ez nagyobb konfliktussá eszkalálódjon. Ehhez pedig jobban kell teljesítenünk, mint eddig, nem pedig rosszabbul” – tette hozzá.

Kirill Dmitrijev a múlt héten utazott az Egyesült Államokba, ahol a kétoldalú kapcsolatokról és az ukrajnai rendezésről tárgyalt az amerikai adminisztráció illetékeseivel, nem sokkal azt követően, hogy bejelentették: elhalasztják Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozóját.