Elítélte az amerikai külügy Orbán „fajokkal” kapcsolatos kijelentéseit

2022-07-29 07:47:00

Az antiszemitizmus elleni amerikai különmegbízott szerint „megbocsáthatatlan egy vezetőtől, hogy elbagatellizálja a náci tömeggyilkosságokat, különösen egy olyantól, aki zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmussal szemben”.

Elítélte az amerikai külügyminisztérium Orbán Viktornak a „fajokkal” kapcsolatos kijelentéseit – írja a Szabad Európa Rádió.

Ned Price amerikai külügyi szóvivő egy csütörtöki sajtótájékoztatón felolvasta Deborah Lipstadtnak, a külügyminisztériumnak az antiszemitizmus megfigyeléséért és a vele szembeni fellépésért felelős különmegbízottjának a közleményét. Eszerint Lipstadtot „mélységesen aggasztja a magyar miniszterelnök szóhasználata, amely egyértelműen a náci faji ideológiát idézi”.

Deeply alarmed by the Hungarian prime minister's use of rhetoric that clearly evokes Nazi racial ideology.



Nearly 75 yrs after the end of the Holocaust, it is inexcusable for a leader to make light of Nazi mass murder, especially one who claims zero tolerance of antisemitism.