Elképesztő pusztítás Szíriában

Az UNESCO szerint semmihez sem hasonlítható az a pusztítás, ami a kulturális örökségeket érte a szíriai polgárháború során – állapították meg a világszervezet szakértői, akik azt közölték, mindaz, amit tapasztaltak, a legszörnyűbb elképzeléseiket is felülmúlták. Sem Irakban, sem Afganisztánban, sem Líbiában, sem pedig Maliban nem volt ehhez mérhető a helyzet. Példaként említették az aleppói bazárt, amely teljesen megsemmisült.