A címben feltett kérdés megválaszolásához mindenekelőtt meg kell érteni, hogyan formálódott a történelem.
Az állami kastélyok kiszervezéséről szóló törvényt viszont megvétózta.
Hogyan lesz egy évek óta üresen kongó ingatlanból közösségi hely? A Népszínház utca 26-ban jártunk, a Népsziasztok! helyteremtő szomszédsági napon, együtt főztünk és ötleteltünk a hely lehetséges jövőbeli funkcióiról. Még egy hónapon át várják, ki mivel tudna beszállni, a tudásán, érdeklődésén túl akár kétkezi munkával is. A cél a multikulti hagyományos koncepcióján túllépve „építeni a Népszínházat” egy új közösségi-kulturális téren keresztül, ahol különböző hátterű emberek tudnak a lehető legszabadabban együtt lenni és alkotni.
Egyben szétzavarták a szakmai tanácsadó testületként működő Kulturális Javak Bizottságát.
"Különös figyelmet kell fordítani a méhekre és a méhészetre az éghajlatváltozás közepette, a hagyományos méhészetet pedig kiemelten ápolni kell" – mondta Asta Vrečko szlovén kulturális miniszter.
Joseph Ferdinand Cheval péknek készült, de végül postás lett és utólag nagyon jól tette, különben szegényebbek lennénk egy igazán varázslatos épülettel. Cheval harminchárom évig építette saját kezűleg az egyik álmában megjelent palotát, amihez a köveket a levélkihordás közben gyűjtötte.
Egykor a tudomány érveire támaszkodva törekedtek meggyőzni a társadalmat, most a tudomány tekintélyét igyekeznek lerombolni. Az így elbizonytalanított polgár beleegyezése szinte bármihez megszerezhető.
A nepáli földrengés az ország vallási és kulturális örökségében is súlyos károkat okozott, számos templom és palota, köztük több világörökségi helyszín is súlyosan megrongálódott.
Az UNESCO szerint semmihez sem hasonlítható az a pusztítás, ami a kulturális örökségeket érte a szíriai polgárháború során – állapították meg a világszervezet szakértői, akik azt közölték, mindaz, amit tapasztaltak, a legszörnyűbb elképzeléseiket is felülmúlták. Sem Irakban, sem Afganisztánban, sem Líbiában, sem pedig Maliban nem volt ehhez mérhető a helyzet. Példaként említették az aleppói bazárt, amely teljesen megsemmisült.
Történt egyszer, nem is olyan régen, hogy Orbán Viktor azt találta nyilatkozni, hogy jövőre 17 milliárd forinttal többet fordítanak kultúrára. Volt nagy öröm, hiszen második országlása alatt évente 4-5 milliárd forinttal apadt a kulturális büdzsé, soha nem látott szegénységet hozva a szférára.