Durva! Por-se lett az ámokfutás után a sportkocsiból (VIDEÓ)

Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a férfi ellen, aki az M7-es autópályán száguldozott, majd balesetet szenvedett. Volt, hogy a Lamborghini sebessége elérte a 336 kilométer/órát. A történteket a jármű utasa mobiltelefonjával rögzítette - írja a police.hu.