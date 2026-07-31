A Borsos Lőrinc nevű művészpáros nyílt levélben kéri Balásy Gyulától, hogy a vállalkozó ajánlja fel nekik éjfekete Lamborghini Diablóját, hogy az autó műalkotássá válhasson. A kérés kapcsán felkerestük a két alkotót, Borsos Jánost és Lőrinc Lillát.
Lamborghini, Bentley, Porsche a szeptemberi aukción, ahol jellemzően a becsült érték felével megegyező kikiáltási árral kezdődik a vásár.
Börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta az ügyészség egy férfival szemben, aki tavaly ősszel az óránkénti 320 kilométeres sebességnél is gyorsabban száguldott egy Lamborghinivel az M7-es autópályán, majd balesetet szenvedett, és a vele utazó barátja súlyosan megsérült. Erről Horváth Szilárd, a Somogy Megyei Főügyészség főügyésze tájékoztatta hétfőn.
Letöltendő börtönbüntetés kiszabását kezdeményezte a Kaposvári Járási Ügyészség az M7-esen Lamborghinivel száguldozó férfi ellen.
Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a férfi ellen, aki az M7-es autópályán száguldozott, majd balesetet szenvedett. Volt, hogy a Lamborghini sebessége elérte a 336 kilométer/órát. A történteket a jármű utasa mobiltelefonjával rögzítette.
Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a férfi ellen, aki az M7-es autópályán száguldozott, majd balesetet szenvedett. Volt, hogy a Lamborghini sebessége elérte a 336 kilométer/órát. A történteket a jármű utasa mobiltelefonjával rögzítette - írja a police.hu.