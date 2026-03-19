DK: folytatódik a lecsúszás és az ország elszigetelődés

A Demokratikus Koalíció véleménye szerint Orbán Viktor harmadik kormánya ugyanazt folytatja, amit a második megkezdett: folytatódik a lecsúszás, az ország elszigetelődése, fokozódik az önkény és az állami erőszak - vont mérleget a kormány közel száznapos tevékenységéről az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.