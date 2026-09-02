Izrael azt üzente, fokozza a légicsapásokat a Gázai övezetben, a Hamász szerint 55 ember halt meg éjjel a térségben

Az izraeli katonai szóvivő szerint a légierő több mint 300 bombát vetett be katonai célpontok ellen. Ciszjordániában találat érte az Al-Ansar mecsetet.