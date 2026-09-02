Az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője „szélesebb körű és pusztítóbb válaszlépéseket” ígért az amerikai támadások folytatódása esetén.
A Hamász eközben Izrael középső részét támadta.
Az izraeli katonai szóvivő szerint a légierő több mint 300 bombát vetett be katonai célpontok ellen. Ciszjordániában találat érte az Al-Ansar mecsetet.
Északon, a libanoni határnál a Hezbollah célpontjait támadták az izraeli erők.
Az IDF szóvivője megismételte, hogy az Iszlám Dzsihád elhibázott kilövése miatt érte találat a gázai kórházat. Helyi médiajelentések szerint Izraelben attól tartanak, hogy heves rakétatámadások zavarhatják meg Joe Biden látogatását.
Már több mint 2300 halottja van az izraeli-palesztin háborúnak. Az izraeli hadsereg közölte, hogy katonák százezrei tartózkodnak Gáza közelében, „készen a rájuk bízott küldetés végrehajtására”.