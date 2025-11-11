Tiltakoznak az új "zsidólista" ellen

A levéltáros szakmai szervezetek tiltakoznak az ellen, hogy a magyarországi kárpótlásokkal kapcsolatos ügyiratok nemrég - egy kormányrendelettel - a Veritas Történetkutató Intézethez kerültek. A 168 Óra e heti számában utánajárt: a 14 ezer folyóméternyi dokumentum egy megyei levéltárat is megtöltene, az iratok között vannak a zsidó kárpótlások dokumentumai is.