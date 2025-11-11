A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete az Orbán-kormány által beígért mindössze 15 százalékos béremelés miatt is tiltakozik, amely a 2022-es bérrendezés óta még az inflációkövető bérkorrekciót sem éri el. Egy több mint 25 éve dolgozó diplomás levéltáros havi bruttó 450 ezer forintot sem keres.
Illegálisan megőrzött titkos iratokat kerestek, nehogy azok a vécében vagy illetéktelen kezekben végezzék. A volt elnök dühös.
Az erdélyi magyarság száz, valamint a határon túli magyarság legnevesebb kulturális műhelyének, a kolozsvári Korunk folyóirat kilencven évéről szóló köteteket mutatja be a Korunk- Komp-Press kiadó és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, június 10-én 14 órától.
Luther Márton vagyonára, családjára vonatkozó "magánvégrendeletét" és Julius Ludwig Grimm felfújható földgömbjét állítja ki a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára.
A levéltáros szakmai szervezetek tiltakoznak az ellen, hogy a magyarországi kárpótlásokkal kapcsolatos ügyiratok nemrég - egy kormányrendelettel - a Veritas Történetkutató Intézethez kerültek. A 168 Óra e heti számában utánajárt: a 14 ezer folyóméternyi dokumentum egy megyei levéltárat is megtöltene, az iratok között vannak a zsidó kárpótlások dokumentumai is.
Bemutatták tegnap Budapest Főváros Levéltárában azt a több ezer oldalnyi, a magyar holokauszt időszakából származó irategyüttest, amely egy fővárosi, Kossuth téri lakásfelújítás során került elő.
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete tiltakozik a levéltárakra vonatkozó törvény módosítása ellen, ugyanis azt nem egyeztették az érdekképviselettel. Az alábbiakban közöljük a szakszervezet miniszterhez írott levelét.
A holokausztra és a vészkorszakra vonatkozó dokumentumokból mutat be válogatást a Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei által rendezett Szomszédaink voltak című, csütörtöktől elérhető online kiállítás az emlékévhez kapcsolódva.
A Magyar Nemzeti Levéltár vagyonkezelésébe kerül a Nógrád Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság hét éve üresen álló salgótarjáni épülete – közölte az MTI-vel a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója. Tyekvicska Árpád elmondta, évtizedes raktározási gondjaik oldódnak meg ezzel. Az épületet - amelyet ünnepélyes keretek közt kedd délután vesz birtokba a levéltár - 180 millió forintból alakítják át.
Elégett a bosznia-hercegovinai országos levéltárban őrzött dokumentumok egy része, köztük számos egyedi és értékes kordokumentum, miután a szarajevói tüntetők felgyújtották az államelnökség épületét - számolt be a Nezavisna Bosna című internetes hírportál hétfőn.
Nem érte váratlanul az Alkotmánybíróság (Ab) döntése Földes Györgyöt, hiszen az Ab megvárta a határozathozatallal, hogy a negyedik alkotmánymódosítás tételesen az alaptörvénybe emelje azokat kitételeket, amelyeket megtámadtak - mondta lapunknak a Politikatörténeti Intézet (PTI) vezetője, miután a testület elutasította a PTI és a MSZOSZ levéltári törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panaszát.
Az Alkotmánybíróság (Ab) a napokban elutasította a Politikatörténeti Intézet és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének a levéltári törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panaszát, így az intézetnek át kell adnia iratanyaga jelentős részét.